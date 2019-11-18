Патриарший международный фестиваль «Песнопения христианского мира» состоялся в Пскове

14:57, 18 ноября 2019, ПАИ

В Пскове в большом концертном зале областной филармонии в рамках очередной отборочной сессии конкурса «Рождественские песни народов мира» состоялся концерт Патриаршего хора под руководством регента и художественного руководителя фестиваля Ильи Толкачёва, посвященный духовной музыке ХХ века и известных современных композиторов – Антона Вискова (который и вел концерт) и Андрея Микиты. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

В частности, на концерте прозвучали сочинения Шведова, А. Александрова (создателя гимна СССР), Гречанинова, Голованова. Патриарший международный фестиваль «Песнопения Христианского мира», реализация которого осуществляется в рамках федерального проекта «Творческие люди» Национального проекта «Культура» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, является уникальным явлением поддержки государством именно почвенного направления в современной культуре.

Более 700 человек стали участниками конкурса «Рождественские песни народов мира». Выступили коллективы из Белоруссии, Москвы (Зеленоград), Всеволожска, Пскова и Псковской области (Переслегино, Бежаницы, Опочка, Остров, Пушкинские Горы, Печоры).

Почетные дипломы победителей регионального отборочного тура конкурса «Рождественские песни народов мира» получили хор «Орлята» из Зеленограда (художественный руководитель А. Чернецов), младший детский хор прихода храма Святых благоверных князей Петра и Февронии из белорусского города Пинска (руководитель Татьяна Кулик), хор АНОО «Свято-Тихоновская православная гимназия» при Спасо-Преображенском Мирожском мужском монастыре (художественный руководитель Татьяна Зимарская), солисты Нил Никитин (художественный руководитель Г. Березина), Ашот Микаелян (художественный руководитель Т. Евплова), Дмитрий Ромачевский (художественный руководитель Л. Санжак), превосходное трио гитаристов Артем Толтов, Павел Куропаткин, Даниил Филипенко (художественный руководитель Н. Васильев), гусельник Даниил Семенов (художественный руководитель И. Иванова).

По результатам проведения очного и заочного конкурса победители выступят на концерте «Рождественские песни народов мира» в Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя в Москве 19 января 2020 года.