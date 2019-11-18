Евросоюз решил упростить визовый режим с Белоруссией

14:43, 18 ноября 2019, ПАИ

Евросоюз согласился упростить визовый режим с Белоруссией. Такое решение обнародовал Совет ЕС, документ размещен на сайте официального журнала Европейского Союза, пишет rbc.ru.

В решении отмечается, что теперь ЕС может подписать с Белоруссией соглашение об упрощении визового режима. Брюссель должен одобрить совместную декларацию, прилагающуюся к данному соглашению, а председатель совета ЕС может назначить лицо, которое его подпишет. Конкретные сроки в документе не уточняются.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал соглашение об упрощении визового режима с Евросоюзом. До конца 2019 года Белоруссия рассчитывает подписать визовое соглашение с Россией.