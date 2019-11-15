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Происшествия

Жителя Великих Лук накажут за угрозы сжечь женщину

Жителю Великих Лук предстоит ответить за угрозы убить человека. Инцидент произошел в городе на Ловати в квартире 46-летней женщины, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Жаркий спор перерос в угрозы. Мужчина схватил емкость с горючей жидкостью, предположительно бензином, и облил хозяйку жилья, а затем вылил содержимое на пол. Следом в руках нападавшего появилась зажигалка, посыпались новые угрозы, и, наконец, мужчина поджёг плед на кровати.

Женщина, не на шутку перепуганная, опасаясь других возможных действий, выскочила из дома.

В ведомстве отметили, что мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности,в том числе, за подобные угрозы.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» (ст. 119 УК РФ). Следователи восстанавливают детали случившегося.

С мужчины взята подписка о невыезде.

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