Общественники добились восстановления перепаханной дороги в Гдовском районе

16:23, 18 ноября 2019, ПАИ

Общественники добились восстановления дороги в деревне Горки Гдовского района, которую перепахала местная агрофирма. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения Общероссийского народного фронта.

Единственная дорога в населённый пункт проходила по краю поля, местная агрофирма её перепахала осенью, а прошедшие ливни сделали проезд к деревне практически невозможным.

В деревне Горки постоянно проживает только один человек - 82-летняя Нина Иванова. За пенсией она ходит пешком в соседнюю деревню. Пенсионерка страдает сахарным диабетом, но Скорая помощь больше не может приехать к её дому.

На место выезжали власти Гдовского района, однако, ситуация после этого не изменилась. Тогда активисты ОНФ встретились с руководством муниципалитета и агрофирмы. Представители сельхозпредприятия пояснили, что местные жители часто проезжали к деревням по полю, а не по выделенному для транспорта участку, поэтому осенью было принято решение вспахать всю землю для посева сельскохозяйственных культур.

В итоге агрофирма согласилась оставить край поля для проезда транспорта. Это позволило восстановить дорогу: вспаханную землю утрамбовали, подсыпали и накатали новую дорогу.