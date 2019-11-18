0
17:34
«Узнать правду о гибели радистки»: Псковичи приносят в архив письма и личные документы участников войны
15:22
Псков простится с Михаилом Медниковым 19 ноября
14:27
Олег Лазарев рекомендован для назначения председателем Псковского областного суда
13:27
Тяжелоатлет Лев Никифоров поборется за «Народное признание - 2019»
11:51
Центральную ёлку установят в Пскове в начале декабря
11:21
Владимир Путин отметил активное участие Михаила Ведерникова в общественно-политической жизни России
10:37
Руководитель бежаницкого объединения «Душа» Вера Максимова претендует на статуэтку «Народного признания-2019»
Еще новости
Общество

На нескольких улицах Пскова завершается ремонт дорог

Фотографии предоставлены пресс-службой регионального отделения партии «Единая Россия»

На нескольких улицах Пскова завершаются ремонтные работы, предусмотренные национальным проектом «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Ход ремонта проверили председатель областного комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин, депутат Псковской городской Думы, региональный куратор проекта партии «Единая Россия» «Безопасные дороги» Денис Иванов и заместитель начальника управления городского хозяйства администрации Пскова Александр Грацкий.

Первой они проинспектировали улицу Юбилейную, где работы практически закончены. Осталось установить ограждение на одном из участков. Ремонт этой дороги планировался только в 2020 году, но из-за неудовлетворительного состояния покрытия сроки проведения работ перенесли на 2019-й. Такое решение принял губернатор Псковской области Михаил Ведерников. В рамках нацпроекта на эти цели было выделено 137 млн рублей.

Фотографии предоставлены пресс-службой регионального отделения партии «Единая Россия»

Борис Елкин по итогам осмотра поручил поменять некоторые дорожные знаки, не соответствующие действительности из-за изменения направления полос движения. Денис Иванов заметил, что жители микрорайона создали так называемую «народную тропу» на участке в обход существующего тротуара. Для удобства горожан ее заасфальтировали и сделали пешеходной дорожкой.

Следующим объектом стала дорога, ведущая к кладбищу «Орлецы». Там осталось нанести разметку. Подрядчик устранил замечания по озеленению территории, данные в ходе прошлого инспекционного выезда. Также решена проблема с подтоплением дома № 49 на улице Сосновой, где после обращения местных жителей подрядная организация за свой счет обустроила водоотведение. Ремонт проведён в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» за счет экономии от проведения конкурсных процедур. На участок длиной 2,5 километра потребовалась около 25 млн рублей.

Фотографии предоставлены пресс-службой регионального отделения партии «Единая Россия»

Улицу Льва Толстого тоже привели в порядок. Борис Елкин положительно оценил качество дорожных работ, но обратил внимание на некоторые дорожные знаки, которые скрыты за кронами деревьев. Он поручил подрядчику решить вопрос, не вырубая существующую липовую аллею.

На перекрестке улиц Индустриальной и Инженерной ведутся переустройство коммуникаций и возведение основания проезжей части. Представитель подрядной организации сообщил, что работы организованы в соответствии с графиком. Этот объект является переходящим, окончание работ запланировано до конца 2020 года. На реконструкцию перекрёстка в рамках нацпроекта будет направлено 113 млн рублей из средств консолидированного бюджета.

Строительные и ремонтные работы на дорогах Пскова и региона лично контролирует Михаил Ведерников. В рамках нацпроекта в Псковской области будут отремонтированы 73 объекта дорожной сети. На работы предусмотрено более 2 млрд рублей из федеральной и региональной казны. Благодаря активной работе главы региона с федеральным центром Псковская область дополнительно получит 250 млн рублей, такое решение приняло Правительство РФ. Деньги пойдут ремонт региональных, межмуниципальных и местных автомобильных дорог, в том числе 100 млн рублей получит Псков, 150 млн рублей — Великие Луки.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

«Узнать правду о гибели радистки»: Псковичи приносят в архив письма и личные документы участников войны
18 ноября 2019
«Узнать правду о гибели радистки»: Псковичи приносят в архив письма и личные документы участников войны
Псков простится с Михаилом Медниковым 19 ноября
18 ноября 2019
Псков простится с Михаилом Медниковым 19 ноября
Олег Лазарев рекомендован для назначения председателем Псковского областного суда
18 ноября 2019
Олег Лазарев рекомендован для назначения председателем Псковского областного суда
Тяжелоатлет Лев Никифоров поборется за «Народное признание - 2019»
18 ноября 2019
Тяжелоатлет Лев Никифоров поборется за «Народное признание - 2019»
Центральную ёлку установят в Пскове в начале декабря
18 ноября 2019
Центральную ёлку установят в Пскове в начале декабря
Владимир Путин отметил активное участие Михаила Ведерникова в общественно-политической жизни России
18 ноября 2019
Владимир Путин отметил активное участие Михаила Ведерникова в общественно-политической жизни России
Руководитель бежаницкого объединения «Душа» Вера Максимова претендует на статуэтку «Народного признания-2019»
18 ноября 2019
Руководитель бежаницкого объединения «Душа» Вера Максимова претендует на статуэтку «Народного признания-2019»
Ансамбль «Сказ» и ГТРК «Псков» сняли клип
17 ноября 2019
Ансамбль «Сказ» и ГТРК «Псков» сняли клип

Идет загрузка...