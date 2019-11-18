На нескольких улицах Пскова завершается ремонт дорог

16:52, 18 ноября 2019, ПАИ

На нескольких улицах Пскова завершаются ремонтные работы, предусмотренные национальным проектом «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Ход ремонта проверили председатель областного комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин, депутат Псковской городской Думы, региональный куратор проекта партии «Единая Россия» «Безопасные дороги» Денис Иванов и заместитель начальника управления городского хозяйства администрации Пскова Александр Грацкий.

Первой они проинспектировали улицу Юбилейную, где работы практически закончены. Осталось установить ограждение на одном из участков. Ремонт этой дороги планировался только в 2020 году, но из-за неудовлетворительного состояния покрытия сроки проведения работ перенесли на 2019-й. Такое решение принял губернатор Псковской области Михаил Ведерников. В рамках нацпроекта на эти цели было выделено 137 млн рублей.

Борис Елкин по итогам осмотра поручил поменять некоторые дорожные знаки, не соответствующие действительности из-за изменения направления полос движения. Денис Иванов заметил, что жители микрорайона создали так называемую «народную тропу» на участке в обход существующего тротуара. Для удобства горожан ее заасфальтировали и сделали пешеходной дорожкой.

Следующим объектом стала дорога, ведущая к кладбищу «Орлецы». Там осталось нанести разметку. Подрядчик устранил замечания по озеленению территории, данные в ходе прошлого инспекционного выезда. Также решена проблема с подтоплением дома № 49 на улице Сосновой, где после обращения местных жителей подрядная организация за свой счет обустроила водоотведение. Ремонт проведён в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» за счет экономии от проведения конкурсных процедур. На участок длиной 2,5 километра потребовалась около 25 млн рублей.

Улицу Льва Толстого тоже привели в порядок. Борис Елкин положительно оценил качество дорожных работ, но обратил внимание на некоторые дорожные знаки, которые скрыты за кронами деревьев. Он поручил подрядчику решить вопрос, не вырубая существующую липовую аллею.

На перекрестке улиц Индустриальной и Инженерной ведутся переустройство коммуникаций и возведение основания проезжей части. Представитель подрядной организации сообщил, что работы организованы в соответствии с графиком. Этот объект является переходящим, окончание работ запланировано до конца 2020 года. На реконструкцию перекрёстка в рамках нацпроекта будет направлено 113 млн рублей из средств консолидированного бюджета.

Строительные и ремонтные работы на дорогах Пскова и региона лично контролирует Михаил Ведерников. В рамках нацпроекта в Псковской области будут отремонтированы 73 объекта дорожной сети. На работы предусмотрено более 2 млрд рублей из федеральной и региональной казны. Благодаря активной работе главы региона с федеральным центром Псковская область дополнительно получит 250 млн рублей, такое решение приняло Правительство РФ. Деньги пойдут ремонт региональных, межмуниципальных и местных автомобильных дорог, в том числе 100 млн рублей получит Псков, 150 млн рублей — Великие Луки.