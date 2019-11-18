Коммунальные службы Пскова и техника готовы к зиме

17:41, 18 ноября 2019, ПАИ

Коммунальные службы Пскова и техника готовы к зиме. Об этом было заявлено на заседании комиссии по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуации и обеспечению пожарной безопасности, которое 18 ноября провёл глава администрации Пскова Александр Братчиков.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, начальник Управления городского хозяйства администрации Пскова Николай Баринов отметил, что все необходимые контракты с подрядчиками заключены, в частности с 1 декабря вступит в силу контракт на вывоз снега из города. «Снегоуборочная техника также готова к выполнению работ», - заверил он.

Директор Горводоканала Константин Болотин и руководитель Псковских тепловых сетей Александр Коростелёв доложили о готовности к подаче отопления и горячей воды в жилые дома в условиях мороза.

Николай Баринов напомнил также об усилении ветра, которое было зафиксировано в Пскове в конце октября. «Последний ветровал показал, насколько мы готовы к проявлениям стихии, - сказал он. - Было зафиксировано около 100 аварийных объектов. В течение 7 дней службы полностью ликвидировали последствия урагана, движение при этом не перекрывалось - и маршрутный, и частный транспорт передвигался в обычном режиме».

Ещё одной темой заседания была безопасность эксплуатации газового оборудования. Председатель Комитета ГО и ЧС администрации Пскова Владимир Воробьев отметил, что несмотря на профилактическую работу с населением, продолжают регистрироваться происшествия, связанные с неисправностью или неправильной эксплуатацией газового оборудования. Он сообщил, что для отслеживания текущей обстановки и своевременного выявления проблем в сфере газоподачи решено проводить заседания соответствующей городской комиссии два раза в год. «На текущий период обстановка в городе стабильная, чрезвычайных ситуаций и нарушений эксплуатации газового оборудования не зафиксировано, пострадавших нет», - добавил Владимир Воробьёв.

Главный инженер АО «Газпром Газораспределение Псков» Ирина Александрова остановилась на вопросе своевременных проверок дымовых и вентиляционных каналов в домах и отметила важность проведения просветительской работы с населением по эксплуатации и обслуживанию дымоходов и вентиляционных систем.

Участники заседания в итоге рекомендовали управляющим компаниям Пскова продолжить техническое диагностирование, обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования. Также им поручено проведение диагностики внутренних газопроводов, отработавших срок эксплуатации.

Владимир Воробьев обратил внимание на необходимость заключения договоров с населением на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.