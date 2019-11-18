Ганза в Пскове и Дни пушкинской поэзии удостоены туристической премии Russian Event Awards

17:54, 18 ноября 2019, ПАИ

Два прошедших в этом году в Псковской области мероприятия удостоены Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2019. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, церемония награждения состоялась в Самаре.

В номинации «Лучшее туристическое событие в области культуры среди городов с населением свыше 100 000» Гран-при премии присудили 39-м Международным Ганзейским дням Нового времени, которые состоялись в Пскове в июне.

В номинации «Лучшее туристическое событие в области культуры среди городов с населением до 100 000» в число победителей вошли Дни Пушкинской поэзии и русской культуры. Это мероприятие оказалось на втором месте.

В этом году за премию Russian Event Awards боролись почти 700 проектов из 72 регионов страны. В финале были представлены свыше 200 проектов из 51 региона России и два зарубежных – из Латвии и Белоруссии.