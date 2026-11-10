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Культура

«Ехали побеждать»: руководитель театра танца «Русские узоры» рассказала о поездке в Китай

Заслуженный коллектив народного творчества «Театр танца «Русские узоры» отправился на международный фестиваль искусств и хореографии ART ERA в Китай с одной целью – победить. Об этом рассказала руководитель коллектива Ирина Казимир в эфире радио «7 НЕБО» (107.1 FM).

Фото: канал Михаила Ведерникова в мессенджере MAX

По её словам, подготовка к поездке началась ещё в феврале и включала оформление документов, покупку билетов и подготовку паспортов. Даже полугода оказалось недостаточно, чтобы спокойно пройти весь организационный процесс. «Мы показали в Китае всё самое лучшее, проверенное, уже обкатанное. Ехали побеждать. Цель была только такая», – поделилась Ирина Казимир.

Она также отметила тёплый приём и гостеприимство китайской стороны, а среди особенностей местных творческих коллективов выделила высокую дисциплину. «Китай встретил чудесной погодой. Все к нам были очень внимательны и доброжелательны. Народ потрясающий, приём и гостеприимство – на высшем уровне. Ещё могу отметить высочайшую дисциплину в китайских коллективах», – рассказала руководитель театра танца.

Напомним, на фестивале ART ERA в китайском Чэнду «Русские узоры» завоевали Гран-при. В конкурсе участвовали 44 коллектива из России и Китая. Псковские артисты выступили в рамках проекта «Юные послы искусства России и Китая». На открытии они представили номера «Жар-птица» и «Барыня», а в конкурсной программе – «Калинку», «Зимние узоры» и «Весенние встречи».

Кроме того, в эфире Ирина Казимир анонсировала четыре больших концерта к 55-летию коллектива. Первый из них состоится 5 декабря.

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