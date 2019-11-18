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Общество

Ремонт спортзала в новохованской школе Невельского района завершат в ближайшие дни

Ремонт спортивного зала в Новохованской средней школе Невельского района планируется завершить в ближайшие дни. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковском региональном отделении «Единой России».

На сервис «Нацпроекты глазами людей», который недавно запустила партия, поступило сообщение о том, что работы в школе не были завершены в установленный срок. 18 ноября учреждение посетил заместитель секретаря реготделения партии по проектной деятельности, председатель областного Собрания депутатов Александр Котов.

Подрядчику предстояло заменить сантехнику, обновить электрооборудование и провести косметический ремонт раздевалок и зала. В спортзале работы произвели не в полном объеме, сейчас там завершается покраска и разметка пола.

Александр Котов обсудил ситуацию с представителями местной власти, речь шла о скорейшем завершении ремонта. Объект также посетил секретарь районного отделения «Единой России» Виктор Зуев.

Глава Невельского района Олег Майоров заверил, что работы вышли на финишную прямую, а сроки завершения ремонта сдвинулись по объективным причинам, в том числе при подготовке технической документации. «Работы находятся под контролем, ведутся и в будни, и в выходные дни. Рассчитываем, что уже в понедельник уроки физкультуры пройдут в новом зале», - добавил он.

Александр Котов отметил, что незавершенный ремонт вызывает беспокойство у родителей учеников. «Чтобы отреагировать на обращение, мы сегодня сюда приехали и посмотрели, как ведутся работы. По факту в пределах той суммы, которая была выделена, работы выполнены качественно, и до их завершения остаются считанные дни», - констатировал он.

Спикер ПОС напомнил, что к лету 2018 года новохованскую школу практически полностью отремонтировали по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. «Хорошее состояние для такой школы в небольшом населенном пункте. Пусть здесь проживает и небольшое количество детей, но они имеют право учиться в комфортных условиях», - заявил Александр Котов. С ним согласился депутат фракции «Единой России» в ПОСД Валерий Василевский, который видел учреждение до ремонта и после, он заметил большую разницу.

Александр Котов сообщил, что сервис «Нацпроекты глазами людей» только начал работу, и не все знают, что через него можно обратиться за помощью. «Но мы четко для себя представляем, что это возможность проконтролировать те объекты, которые в рамках национальных проектов сегодня у нас области или ремонтируются, или строятся. Мы и впредь незамедлительно будем реагировать на обращения», - заявил он. Председатель облсобрания подчеркнул, что обратная связь с населением очень важна, нужно привлекать людей к участию в реализации нацпроектов на стадии проведения работ. Он уверен, что общественный контроль является хорошим инструментом достижения желаемого результата.

Сервис «Нацпроекты глазами людей» работает в восьми пилотных регионах - Псковской, Рязанской, Магаданской, Новосибирской, Ростовской, Ульяновской, Тюменской областях и Чеченской Республике. Жители этих субъектов получили возможность следить за ходом реализации нацпроектов и оставлять на портале свои вопросы. В «Единой России» заявили, что намерены добиваться решения каждой без исключения проблемы. Собранные при помощи сервиса обращения будут систематически входить в доклад на имя председателя партии, главы Правительства РФ Дмитрия Медведева.

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