Сколько стоят самые дорогие дома в Псковской области

19:48, 18 ноября 2019, ПАИ

«Хорошо во Пскове жить...» — поётся в одной из рекламных песен, копирующих творчество группы «Ленинград». Но ещё лучше жить, когда у тебя есть шикарный дом со всеми сопутствующими условиями. Псковское агентство информации подготовило обновленный рейтинг самых дорогих коттеджей, расположенных не только в Пскове, но и по всему региону. За прошедшие месяцы с момента предыдущей публикации цены на элитные коттеджи несколько изменились. Одни продавцы устали ждать покупателей и серьезно сбросили запрашиваемую сумму. Другие по-прежнему настаивают на той же цене. Предлагаем вам заглянуть за забор местных особняков и ознакомиться с псковским миром лакшери.

10-е место

На последней строчке нашего рейтинга расположился трёхэтажный газоблочный дом за 20 млн рублей в деревне Федоровщина Псковского района. Коттедж площадью 550 м² находится на участке 18 соток. Здесь есть магистральный газ, электричество, скважина и канализация. В доме установлены теплые полы, фасад здания утеплён, а вокруг коттеджа выложена брусчатка под парковку и сделана ливневая канализация. Также на участке имеется видеонаблюдение, навес для автомобиля, недостроенная двухэтажная баня площадью 72 м² и терраса площадью 36 м².



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито











Коттедж находится в 9 километрах от Пскова, что весьма будет удобным для тех, кто любит природу, но работает в областной столице. Автор объявления готов рассмотреть вариант обмена дома с участком на другую землю.

На этом информация о коттедже заканчивается, но судя по фотографиям, тому, кто купит дом, придётся изрядно вложиться и в участок, и в само здание. Причём обустраивать дом придётся фактически с нуля, так как там даже ещё нет внутренней отделки.

9-е место

Следующий лот, а вернее их два, так как они оба имеют одинаковую стоимость, - двухэтажный кирпичный коттедж в Борисовичах (Псковский район) и двухэтажный бревенчатый дом в деревне Мигушино Невельского района. Оба дома продаются за 21 млн рублей.

Первый коттедж имеет площадь 500 м² и располагается на участке 15 соток рядом с улицей Михайловской 1, так что считайте, что вы будете жить практически в городе.



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито











В доме есть водоснабжение, канализация, газ и электричество. На первом этаже находятся огромный холл, кухня-гостиная, санузел. На втором – четыре комнаты, санузел и терраса. Также в коттедже есть спортивный зал и большой подвал: есть куда развернуться! На участке имеются двухэтажная баня, беседка, теплица и гараж с подъёмником.

Судя по фотографиям, дом и участок выглядят неплохо, но всё-таки агентству следовало бы опубликовать побольше фотографий и лучшего качества, так что потенциальным покупателям придется брать в руки телефон и названивать продавцу, ну или сразу же ехать на место.

Второй коттедж располагается на 75 сотках. Его площадь составляет 270 м². В доме имеется электроснабжение и дизельгенератор, комбинированное отопление и дизельный котел с цистерной, магистральное отопление, локальная канализация с системой переработки отходов, а водоснабжение осуществляется из 50 метровой скважины. В доме имеются печь, камин и электроподогрев полов.



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито











Коттедж оформлен в русском стиле и располагается среди лесов и озер Невельского района, даже имеется свой причал, который очищен и отсыпан гравием и песком, а также лодочный гараж площадью 36 м². Настоящие раздолье для рыбаков!

Помимо дома на территории участка есть баня площадью 75 м², летняя кухня – 28 м², кирпичный гараж – 101 м² и каркасный дровяник – 22 м². На территории посажены плодовые деревья и кустарники, а сама она огорожена забором.

«Поместье не требует затрат на доработку, полностью отвечает всем требованиям комфортной жизни, - подчеркивает агентство, которое продаёт дом.

После просмотра фотографий впечатление только одно — милое уютное гнёздышко для семейного проживания. Вообще сегодня мода на бревенчатые дома возросла, их строят везде и с большим размахом. Есть в них что-то народное, так сказать историческое, может поэтому такие дома и стали пользоваться популярностью.

8-е место

Доплатив 1,9 млн рублей можно приобрести двухэтажный бревенчатый дом площадью 288 м², расположенный на участке 33 сотки в Бор Бельково в Печорском районе.



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито











«Предлагается уникальное место со своей неповторимой атмосферой и комфортом полноценной загородной усадьбы», - заманивает покупателей агентство, которое разместило объявление. И если посмотреть на фотографии, то покажется, что оно не обманывает. На участке помимо дома имеются каменное строение в стиле старинной мельницы, баня с отдельной парной, каминным залом и жилыми комнатами на втором этаже, зона барбекю с беседкой, искусственный водоем. Ну а самый приятный бонус – дом располагается на берегу лесного озера Любенец, имеется также свой причал и зона для купания. Из баньки нырять уж самое то!

Дом оформлен в классическом стиле с использованием натуральных материалов и имеет все современные коммуникации и удобства. Однако, по словам агентства, некоторые работы до сих пор не завершены, так что придётся ещё потратиться.

На первом этаже расположены две комнаты, кухня, гостиный зал с камином. На втором – большое свободное пространство с видами на сосновые леса и территорию участка. В цокольном этаже – помещение для технического обслуживания дома и свободные помещения для любых целей. К подъезду дома проложена асфальтированная дорога. «Звоните и приезжайте, это нужно увидеть своими глазами», - пишет агентство в надежде на то, что у кого-то из псковичей есть лишние 22,9 млн рублей.

7-е место

Чуть больше стоит другой дом, находящийся в деревне Покрутище, в 10 километрах от Пскова и в 56 километрах от границы с Эстонией. Он продаётся за 23 млн рублей. Двухэтажный кирпичный коттедж площадью 408 м² расположен на участке 44 сотки.



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито











На первом этаже имеется столовая, гостиная с панорамными окнами и отдельным выходом на веранду, камин, санузел, SPA-зона с душевой и огромной ванной, помещение под сауну, коридор с прихожей и гардеробным шкафом, комната под кабинет. На втором этаже — детская комната, гостевая спальня, вместительная гардеробная комната, санузел с ванной, спальня с внешним балконом на реку, огромная лаунж-зона с видовыми окнами на реку.

На участке — большая зона песочницы, оборудованная зона барбекю, площадка территории вымощена декоративным кирпичом, два больших вольера для сторожевых собак, дровяник, гараж на 2 машины с подвалом из двух помещений, скважина глубиной 17 метров, автоматическое освещение по периметру участка, дома и дорожек, готовое место со всеми необходимыми коммуникациями под баню или еще один дом.

На участке сделан ландшафтный дизайн, имеется декоративный пруд, сухой ручей, мостик, площадка для беседки с электрикой и персональный выход к реке. Также на территории высажены сосны, ели, березы, сад, в котором есть вишня, слива, алыча, яблони и мини-огород.

«У дома есть постоянный управляющий, и имеется вся документация для проведения газа», - добавляет автор объявления.

В целом, судя по написанному и фотографиям, дом предназначен для большой семьи, которая любит природу со всеми ее вытекающими. Наличие управляющего весьма хороший «бонус» - он уж точно поможет на первых порах разобраться с домом, только вот сколько такому специалисту нужно платить в объявлении не указано. Да и отсутствие газа — очередные траты для будущих владельцев.

6 место

На шестом месте нашего рейтинга расположились сразу три уютных дома, каждый из которых стоит по 25 млн рублей. Первый – двухэтажный кирпичный дом в скандинавском стиле общей площадью 425 м² - находится на улице Архитектора Гермейера, 18 в Корытово.



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито











Автор объявления, в отличие от всех предыдущих, решил подойти к нему лаконично и односложно, нумеруя каждый написанный пункт.

Коттедж расположен на земельном участке 17 соток и находится в «живописном месте» на первой линии реки Великой. Расстояние до реки – 75 метров, до соснового леса – 200 метров, до центра города на автомобиле – 5 минут.

На первом этаже — коридор, гостевой туалет, гостиная, обеденная зона, кухня, спортзал, SPA-комплекс (зона-SPA, сауна, душевая комната, предбанник), гараж на две машины, подвал с хозяйственным блоком. На втором — эркер, детская комната с гардеробными, кабинет, спальня, ванная комната, гардеробная, спальня с гардеробной. Уж очень много гардеробных, так что любителям шопинга это точно понравится.

Установлена система «умный дом», газовое отопление, теплые водяные полы по всей площади первого этажа, обогреватели по периметру второго этажа, городское водоснабжение, автономная канализация, во всех помещениях пожарная и охранная сигнализация, видеонаблюдение по всему периметру дома и земельного участка, физическая охрана объекта.

На участке уличная парковка на три машины, автоматические откатные ворота, резервные ворота, уличное освещение дома и участка по периметру, фундамент под баню или жилое помещение (в наличии дизайн-проект зоны отдыха с барбекю и камином на месте фундамента), плодоносные деревья и кустарники по периметру (яблони, вишни, красная смородина, крыжовник). Есть возможность оборудовать береговую линию под персональный причал для яхты и других плавательных средств.

Однако покупателя владелец ищет давно, постоянно сбавляет цену, но продать свои хоромы не может. За 13 месяцев дом потерял в цене 16,5 млн рублей.

Аналогичную стоимость имеет двухэтажный дом общей площадью 352 м², расположенный на участке 24 сотки в Пскове на улице Гоголевский спуск, 12.



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито











«Дом для счастливой семьи», - пишет в начале объявления агентство, которое занимается его продажей. Интересно, а бывают дома для «несчастливых семей?». На всей территории выполнен ландшафтный дизайн, а «изюминкой» дома агентство называет близкое расположение к реке Великой. Это, конечно, неплохой «бонус», но уж точно не самое важное при продаже таких домов.

Далее агентство перечисляет всю роскошь, которая имеется в доме. Это и светильники Мурано и Сваровски от Kolarz (Австрия); и сантехника Ardeco (Италия), Albatros (Германия), и дубовые окна, двери и лестница. Внутренняя отделка стен выполнена «высококачественной» декоративной штукатуркой, полы из паркетной доски и итальянской плитки, а окна — стеклопакеты.

Фундамент здания сделан из железобетона, стены – из керамзитобетонных блоков, кровля – из керамической черепицы, наружная отделка – из финляндского облицовочного кирпича. Помимо прочего агентство решило отметить наличие центрального газового отопления, артезианской скважины, электричества и канализации. На этом информация о доме и участке заканчивается и у потенциальных покупателей точно возникнет масса вопросов. Правда можно воспользоваться фотографиями, на которых видны некоторые другие подробности, не указанные в тексте объявления.

Примечательно, что за 7 месяцев этот роскошный коттедж подешевел на 5 млн рублей, а его, как и предыдущий дом, всё не покупают. Владельцу, похоже, пора снова снизить цену.

За те же деньги можно приобрести трёхэтажный кирпичный коттедж в Малых Гоголях на улице Лазурной, 15 общей площадью 368 м², который располагается всего в 5 минутах езды до Пскова.



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито











Агентство сообщает, что дом премиум-класса находится в районе элитной застройки на участке 18 соток в 2 километрах от Пскова. На территории высажены газон, сосны и ели. Есть все коммуникации, газовое отопление, видеонаблюдение, автоматические ворота, подведен высокоскоростной интернет и ТВ.

Из объявления следует, что в доме первоклассная отделка премиум-класса. Это и лестница из испанского натурального мрамора, и авторская ковка, и кухня с каменной столешницей и полным комплектом немецкой техники. Как говорится, в лучших традициях элитного жилья. Примечательно, что на фотографиях все эти европейские элементы выглядят весьма эффектно. При этом агентство добавляет, что на все выполненные работы в доме предоставляется гарантия.

«Дом не требует абсолютно никаких дополнительных вложений», - подчеркивает агентство. Рядом сосновый лес и река. К коттеджу ведет асфальтированная дорога, а сам участок дома огорожен высоким забором.

Возможен обмен на другую недвижимость. При этом стоимость дома за 7 месяцев выросла на 2,5 млн рублей. По всей видимости, это связано с тем, что теперь продажей занимается агентство, а не собственник.

5 место

В середине нашего рейтинга – двухэтажный кирпичный дом площадью 680 м², расположенный на 9 сотках на улице Максима Горького, 4/6 в Пскове. Цена вопроса – 26 млн рублей.



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито







Автор объявления решил вспомнить старую мудрость: «Краткость – сестра таланта» и сообщил лишь то, что коттедж располагается в исторической части города. На этом скудная информация о доме заканчивается, а вот вопросы остаются, причём их масса. Не помогают разобраться в деталях даже прикрепленные изображения, сделанные с помощью гугл-карт. Так что потенциальному покупателю придётся наверняка звонить владельцу, так как по-другому узнать информацию о коттедже не представляется возможным. Автору объявления рекламщиком уж точно не стать, хотя, с другой стороны, может оно и правильно, что нет никакой информации, так как покупателю все равно придётся звонить, приезжать и смотреть. Так сказать, на месте разберутся.

4 место

Добавив четыре миллиона рублей, можно приобрести двухэтажную кирпичную усадьбу в деревне Кривск Печорского района общей площадью 350 м², расположенную на участке 325 соток. И зачем столько земли? Этот вопрос для нас остаётся загадкой.



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито











На огромной территории находятся основной и гостевой дома, гараж, теплица, скважина, плодово-ягодный сад, зарыбленный пруд. Сам участок огорожен забором с автоматическими воротами. Все эти «прелести» занимают площадь в 100 соток, остальные 225 соток – молодой сосновый лес.

В доме есть электричество и канализация, а также имеется 6 комнат и ещё 3 комнаты на цокольном этаже. Кое-где положена плитка, но в целом дом лишь готов к чистовой отделке. Так что работы предстоит немало, да и покупателю это «влетит в копеечку». В гостевой дом подведены вода и электричество, а также там установлены теплые полы и газовый котел. Всего в двухэтажном доме для гостей пять комнат. Так что если к вам заедут друзья, даже не надо будет думать, где их расположить.

В гараже имеется три места под автомобили и одно под катер. И если покупатель после покупки дома приобретет себе какое-нибудь судно, он сможет на нём рассекать по Псковскому озеру, ведь до него всего-то 300 метров от дома. Кстати, автор объявления указывает на то, что недалеко от коттеджа в Кривске есть две базы отдыха, ресторан и магазин. Это, конечно, хорошо, только вот зачем ехать на базу отдыха, когда у тебя свой загородный дом?

3 место

Открывает тройку лидеров коттедж стоимостью 31 млн рублей, который находится на улице Сиреневой в Печорах на участке 18 соток. Общая площадь трёхэтажного кирпичного дома – 600 м².



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито











Автор объявления отмечает, что на участке имеются просторный дом для большой семьи, гараж на две машины, крытый бассейн, надворные постройки, шестиугольная беседка, много плодовых деревьев и кустарников, а также теплица, в которой растёт виноград. К участку подведены электроснабжение, газовое отопление, центральное водоснабжение, центральная и автономная канализация.

В доме на первом этаже расположены огромный холл, каминный зал с действующим камином, большая кухня со встроенной деревянной подобранной по индивидуальному заказу мебелью, кабинет, ванная комната с джакузи, раздельный санузел. На втором этаже – просторный холл, три большие спальни с лоджиями, библиотека, зимний сад с экзотическими растениями, душевая, раздельный санузел. На цокольном этаже – большой холл, спортивный зал, баня, санузел и душевая, кладовая, котельная и прачечная, а также колодец с чистой родниковой водой. А на мансардном этаже – холл и три гостевые комнаты.

Судя по фотографиям этот дом действительно для большой семьи. Большая территория, газон, детская площадка с турниками, беседка и многое другое. Так что если у вас есть дети, здесь им точно будет где играть. Кстати, владелец этого «чудного» дома обещается торг, так что есть возможность снизить немного стоимость.

2 место

«Серебро» нашего рейтинга завоевал двухэтажный бревенчатый дом в Стругокрасненском районе. Покупателю за него придётся выложить 50 млн рублей.

Это второе объявление в рейтинге, которое очень скудное по информации. Его, кстати, как и первое, опубликовал владелец. А может им обратиться в агентство и там уж их дома преподнесут потенциальным покупателям как полагается?



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито









Между тем этот коттедж находится в 10 километрах от Струг Красных. Его площадь составляет 200 м², а расположен он на 45 сотках. Автор объявления отмечает, что данный дом – зимний. На участке также расположены баня, погреб и свой пруд с рыбой, а к участку подведены все коммуникации.

Судя по фотографиям, в доме действительно не нужно ничего переделывать, во всяком случае внутри коттеджа все смотрится очень достойно, а вот что касается участка, то он выглядит как-то бедненько. По фотографиям создается впечатление, что кроме газона и непонятных маленьких построек на участке нет вообще ничего.

1 место

Лидером нашего рейтинга стал двухэтажный бревенчатый дом общей площадью 400 м². Располагается он в деревне Захново Печорского района. Цена вопроса за самый дорогой коттедж Псковской области — 60 млн рублей. Почему же дом стоит так дорого и за что придётся отдавать свои кровные деньги? Давайте разбираться.



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито











Во-первых, дом расположен на участке 370 соток. Во-вторых, коттедж находится в живописном месте «Изборско-Мальской долины», да и до Печор и Пскова рукой подать – всего-то 15 и 30 километров. В-третьих, на территории имеется свой пруд с карпами, линями и карасями площадью 100 соток, а рядом с домом находится Мальское озеро. В-четвертых, на прилегающей территории есть японская баня, дворик, зона барбекю, две тысячи декоративных растений, пирс и свой пляж.

Вся территория участка огорожена забором, а за ним находится лес. На участке имеются также две артезианских скважины глубиной 103 метра, канализация, водопровод, дорогая трёхступенчатая система очистки воды, электричество.

В доме же 5 спальных комнат, 5 санузлов, кухня, каминный зал площадью 200 м². Естественно, имеется вся сопутствующая для проживания мебель: кровати, столы, стулья, кресла, посудомоечная и стиральная машины, газовая плита, холодильник, теннисный стол и другое. В доме, как указывает агентство, выполнена дорогая внутренняя отделка из качественных материалов.

По сути, это даже не дом, а готовый бизнес для размещения гостей, которые хотят побывать и посмотреть красоты Мальской долины. Агентство даже посчитало доходность от такого бизнеса – 150-200 тысяч рублей в месяц.

Честно говоря, судя по фотографиям, внешне домик выглядит так себе, особенно если вспомнить сколько он стоит. При средней зарплате в регионе, которая по данным Росстата составляет 26 тысяч 469 рублей, откладывать на такой домик, при этом ничего не тратя от получки, нужно почти 189 лет! Так что этот дом уж точно не для простых людей.