Презентация программ повышения квалификации в рамках федерального проекта «Новые возможности для каждого» состоялась в ПсковГУ

19:05, 18 ноября 2019, ПАИ

18 ноября в Центре студенческих инициатив Псковского государственного университета состоялся круглый стол на тему «Опережающие компетенции цифровой экономики», в рамках которого прошла презентация бесплатных программ повышения квалификации по опережающим компетенциям цифровой экономики в рамках федерального проекта «Новые возможности для каждого» нацпроекта «Образование».

В работе круглого стола приняли участие начальник Управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Денис Матвеев, директор института непрерывного образования ПсковГУ Инна Андреянова, а также представители ведущих digital-организаций и крупных финансовых организаций, работающих в регионе, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Проректор по учебной работе ПсковГУ Ольга Серова заявила, что мир не менялся настолько сильно и быстро, как сейчас и никогда не требовалось настолько четко отслеживать собственные компетенции в той или иной деятельности.

«Нужно понять, какие компетенции желают будущие выпускники. К счастью, сейчас такое время, что нет понятия на работе «забудьте, чему вас учили в универе», - отметила Ольга Серова.

Денис Матвеев в своем выступлении рассказал об истории разработки и запуска проекта «Цифровая экономика» и подпроектах национального проекта. Кроме того, он рассказал о программе Государственная поддержка «сквозных» цифровых решений.

«Очень тяжелая работа успевать за технологиями, они меняются каждые 2 года. Выбирая ту, или иную профессию вы должны понимать, что это начальная профессия, и она потом может трансформироваться во что-то другое,- обратился к студентам Денис Матвеев. - Используйте все возможные варианты – фонды, гранты, стажировки – они могут вам в дальнейшем помочь, также и в дальнейшем трудоустройстве».

По мнению экспертов вуза, все специальности, которые можно получить на бесплатных курсах, будут особенно востребованы в ближайшем будущем по прогнозу научно-технологического развития Российской Федерации до 2030 года.

Освоить «компетенции будущего» могут лица, имеющие высшее или среднее профессиональное образование. По окончании курса обучающимся будет выдано удостоверение о повышении квалификации установленного образца. Программы могут пройти и студенты, в этом случае удостоверение будет выдано по окончанию обучения по основной образовательной программе.

Для зачисления на программу необходимо заполнить заявление и предоставить копию диплома о среднем профессиональном или высшем образовании.