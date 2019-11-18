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Общество

Победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Лидер XXI века» наградили в Пскове

Победителей регионального этапа Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер XXI века» наградили в Пскове. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, церемония награждения прошла в проектном офисе «Команды 2018» 18 ноября.

 «Вы — как раз те люди, которые будут помогать реализовывать и развивать молодежную политику в регионе. С каждым годом число организаций, занимающихся общественной работой, в муниципалитетах растет. Надеемся, в следующем году к нам присоединится еще больше участников, и конкуренция станет значительно выше», — отметила начальник управления общественных проектов и молодежной политики областной администрации Наталья Плявинская и вручила победителям дипломы. По ее словам, этот конкурс в Псковской области планируется проводить ежегодно.

Самой молодой победительницей конкурса стала представитель школьного отряда Островского района «Голос сердца», 15-летняя Вероника Петрова. Среди более опытных — секретарь городского студенческого совета города Великие Луки Яна Васюцкая. «Мы несколько лет занимаемся проектной деятельностью и волонтерством, а также помогаем в проведении всех городских мероприятий города. Участие в конкурсе и победа в нем является, прежде всего, подтверждением того, что моя работа и деятельность моей организации — это важно и нужно. Теперь у нас есть дополнительный стимул делать еще больше и еще лучше», — сказала она.

Все победители примут участие в федеральном этапе конкурса, который пройдет в ближайшее время в Москве. Региональный этап Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер XXI века» проходил в регионе в октябре.

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