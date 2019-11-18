Лишение свободы грозит псковичу за избиение пожилого мужчины

21:03, 18 ноября 2019, ПАИ

До 7 лет лишения свободы грозит 33-летнему жителю Псковского района за причинение тяжкого вреда здоровью пожилому мужчине, сообщили Псковскому агентству информации в районной прокуратуре.

В июне 2018 года в садоводстве «Родина» Псковского района в ходе конфликта между местными жителями, переросшего в массовую драку, злоумышленник нанес несколько ударов пожилому человеку. В результате потерпевший получил тяжелую травму бедренной кости.

Уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (часть 1 статьи 111 УК РФ) направлено в Псковский районный суд для рассмотрения по существу.