0
22:29
Второй международный медиафорум пройдет в Пскове 6 декабря
21:59
Стали известны имена стипендиатов губернатора Псковской области в области культуры и искусства
21:22
Более 500 правонарушений выявили и пресекли судебные приставы по ОУПДС в Псковской области
19:48
Сколько стоят самые дорогие дома в Псковской области
19:30
Победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Лидер XXI века» наградили в Пскове
17:34
«Узнать правду о гибели радистки»: Псковичи приносят в архив письма и личные документы участников войны
15:22
Псков простится с Михаилом Медниковым 19 ноября
Еще новости
Общество

Лишение свободы грозит псковичу за избиение пожилого мужчины

До 7 лет лишения свободы грозит 33-летнему жителю Псковского района за причинение тяжкого вреда здоровью пожилому мужчине, сообщили Псковскому агентству информации в районной прокуратуре.

В июне 2018 года в садоводстве «Родина» Псковского района в ходе конфликта между местными жителями, переросшего в массовую драку, злоумышленник нанес несколько ударов пожилому человеку. В результате потерпевший получил тяжелую травму бедренной кости.

Уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (часть 1 статьи 111 УК РФ) направлено в Псковский районный суд для рассмотрения по существу.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Второй международный медиафорум пройдет в Пскове 6 декабря
18 ноября 2019
Второй международный медиафорум пройдет в Пскове 6 декабря
Стали известны имена стипендиатов губернатора Псковской области в области культуры и искусства
18 ноября 2019
Стали известны имена стипендиатов губернатора Псковской области в области культуры и искусства
Более 500 правонарушений выявили и пресекли судебные приставы по ОУПДС в Псковской области
18 ноября 2019
Более 500 правонарушений выявили и пресекли судебные приставы по ОУПДС в Псковской области
Победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Лидер XXI века» наградили в Пскове
18 ноября 2019
Победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Лидер XXI века» наградили в Пскове
«Узнать правду о гибели радистки»: Псковичи приносят в архив письма и личные документы участников войны
18 ноября 2019
«Узнать правду о гибели радистки»: Псковичи приносят в архив письма и личные документы участников войны
Псков простится с Михаилом Медниковым 19 ноября
18 ноября 2019
Псков простится с Михаилом Медниковым 19 ноября
Олег Лазарев рекомендован для назначения председателем Псковского областного суда
18 ноября 2019
Олег Лазарев рекомендован для назначения председателем Псковского областного суда
Тяжелоатлет Лев Никифоров поборется за «Народное признание - 2019»
18 ноября 2019
Тяжелоатлет Лев Никифоров поборется за «Народное признание - 2019»

Идет загрузка...