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Общество

«Именины сельца Михайловского» отметит Пушкинский заповедник 21 ноября

«Именины сельца Михайловского» — родового имения Пушкиных, а вместе с тем и всего музея, который по названию центральной мемориальной усадьбы тоже именуется «Михайловским», отметят в Пушкинском заповеднике 21 ноября, сообщила Псковскому агентству информации представитель информационной службы музея Лидия Токарева.

Музейный праздник по традиции начнут с водосвятного молебна. Служба начнётся в 11:00 в Михайловской часовне на Еловой аллее в мемориальной усадьбе Пушкиных и завершится крестным ходом вокруг дома поэта.

Помимо этого, в программу музейного «Михайлова дня» в этот раз включили кукольно-фольклорное представление. Спектакль «Сказковорот» по мотивам старинных псковских сказок создан учащимися IV курса театрального отделения Псковского областного колледжа искусств (художественный руководитель —  преподаватель ПОКИ Владислав Семёнов). Показ «Сказковорота» состоится в Научно-культурном центре музея в 15:00, расположенном по адресу: Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1.

Вход на «именинное» представление — свободный для всех желающих. Завершится музейный праздник чаепитием с пирогами.

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