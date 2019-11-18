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Общество

Более 500 правонарушений выявили и пресекли судебные приставы по ОУПДС в Псковской области

Фото пресс-службы УФССП России по Псковской области

583 правонарушения выявили и пресекли судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов (ОУПД) с начала 2019 года, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Отмечается, что приставы по ОУПД выявляли правонарушения при осуществлении пропускного режима и в ходе исполнительных действий с судебными приставами-исполнителями, а также при проверке доставки судебных писем.

В пресс-службе подчеркнули, что в этом году судебные приставы по ОУПДС УФССП России по Псковской области выявили и пресекли на 52 % больше правонарушений, чем за аналогичный период 2018 года.

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