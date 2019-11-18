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Общество

Стали известны имена стипендиатов губернатора Псковской области в области культуры и искусства

Андрей Буянов

Определены кандидатуры на назначение стипендий губернатора Псковской области для одаренных детей и молодежи в области культуры и искусства на 2019-2020 учебный год, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова.

Варвара Емельянова

На основании решения конкурсной комиссии стипендии главы региона назначили Федору Сидякову (Московская государственная консерватория имени П. И. Чайковского), Виктории Кухаренко (Российский государственный университет имени А. Н. Косыгина), Варваре Емельяновой (Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н. А. Римского-Корсакова), Михаилу Зинину (Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н. А. Римского-Корсакова) и Андрею Буянову (Санкт-Петербургский государственный институт культуры).

Федор Сидяков

«Все стипендиаты ведут активную, насыщенную участием во многих творческих мероприятиях жизнь, что подтверждает их стремление к совершенствованию в выбранной профессии», – рассказали в пресс-службе.

Виктория Кухаренко

Дипломы обладателям стипендий губернатора Псковской области в области культуры и искусства на 2019-2020 учебный год вручат на концерте «Юные дарования Псковщины».

Михаил Зинин

Концерт состоится 23 ноября в 17:00 в Большом концертном зале Псковской областной филармонии.

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