Стали известны имена стипендиатов губернатора Псковской области в области культуры и искусства

21:59, 18 ноября 2019, ПАИ

Определены кандидатуры на назначение стипендий губернатора Псковской области для одаренных детей и молодежи в области культуры и искусства на 2019-2020 учебный год, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова.

На основании решения конкурсной комиссии стипендии главы региона назначили Федору Сидякову (Московская государственная консерватория имени П. И. Чайковского), Виктории Кухаренко (Российский государственный университет имени А. Н. Косыгина), Варваре Емельяновой (Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н. А. Римского-Корсакова), Михаилу Зинину (Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н. А. Римского-Корсакова) и Андрею Буянову (Санкт-Петербургский государственный институт культуры).

«Все стипендиаты ведут активную, насыщенную участием во многих творческих мероприятиях жизнь, что подтверждает их стремление к совершенствованию в выбранной профессии», – рассказали в пресс-службе.

Дипломы обладателям стипендий губернатора Псковской области в области культуры и искусства на 2019-2020 учебный год вручат на концерте «Юные дарования Псковщины».

Концерт состоится 23 ноября в 17:00 в Большом концертном зале Псковской областной филармонии.