Второй международный медиафорум пройдет в Пскове 6 декабря
Второй Псковский международный медиафорум пройдет 6 декабря в Пскове. Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы мероприятия, основной темой медиафорума станет «Медиа и современные вызовы». Программа станет известна позже.
Главная цель форума — обсудить наиболее важные и актуальные вопросы российской медиасферы и выработать эффективные механизмы реализации успешных современных международных практик в области масс-медиа.
О том, как прошел первый медиафорум, объединивший на своих площадках 350 журналистов, пиарщиков и блогеров из шести стран и 24 регионов страны от Калининграда до Сахалина, можно почитать здесь >>>