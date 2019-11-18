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Общество

Второй международный медиафорум пройдет в Пскове 6 декабря

Второй Псковский международный медиафорум пройдет 6 декабря в Пскове. Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы мероприятия, основной темой медиафорума станет «Медиа и современные вызовы». Программа станет известна позже.

Главная цель форума — обсудить наиболее важные и актуальные вопросы российской медиасферы и выработать эффективные механизмы реализации успешных современных международных практик в области масс-медиа.

О том, как прошел первый медиафорум, объединивший на своих площадках 350 журналистов, пиарщиков и блогеров из шести стран и 24 регионов страны от Калининграда до Сахалина, можно почитать здесь >>>

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