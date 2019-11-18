Фонд кино сможет возмещать до 100% стоимости производства фильмов для детей и анимации

23:01, 18 ноября 2019, ПАИ

Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии сможет возмещать до 100% стоимости производства фильмов для детей и картин ведущих режиссеров-мультипликаторов. Об этом говорится в приказе, размещенном на сайте Фонда.

Так, в приказе говорится, что «допускается выделение средств на финансовое обеспечение и (или) возмещение расходов, связанных с производством национальных фильмов для детской и семейной аудитории, до 100% сметной стоимости производства фильмов». Это же правило касается «уникальных авторских национальных анимационных фильмов ведущих режиссеров-мультипликаторов».

Помимо этого, увеличивается производственный период «уникальных национальных анимационных фильмов ведущих российских режиссеров-мультипликаторов до 5 лет».

Согласно приказу, ведущим режиссером-мультипликатором какого-либо проекта «признается режиссер-постановщик и (или) художественный руководитель уникального национального авторского анимационного фильма».