Предновогодняя акция в поддержку нуждающихся детей стартовала в Псковской области

09:07, 19 ноября 2019, ПАИ

Псковское областное отделение Российского детского фонда запустило благотворительную акцию «Новогодние и рождественские праздники» в поддержку детей оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе организации.

Традиционный сбор пожертвований начался в первых числах ноября. Детский фонд направил около 100 писем постоянным благотворителям и потенциальным участникам акции с просьбами поддержать новогодние мероприятия. В прошлом году благодаря помощи неравнодушных людей в 22 районах Псковской области прошли более 40 праздничных мероприятий, на которых вручили сладкие подарки нуждающимся детям.

Одним из главных событий акции снова будет новогоднее представление для детей с особенностями в развитии, которое пройдет в Городском культурном центре Пскова. Кроме того, планируются поездки к воспитанникам школ-интернатов и приютов области.

Детский фонд приглашает всех неравнодушных подарить ребятам новогодний праздник. Сделать это можно следующими способами:

1) принести сладости, игрушки и все, что может порадовать ребенка, в Детский фонд (по будням с 9:00 до 17:00: улица Я. Фабрициуса, дом 2А (здание городской налоговой службы, 1 этаж, правое крыло, каб. 15);

2) сделать денежные пожертвования в офисе фонда;

3) перечислить средства с пометкой «Благотворительное пожертвование на рождественские и новогодние праздники для нуждающихся детей и сирот. НДС – нет» по реквизитам Детского фонда:

Р/с 40703810600000000141

Филиал «ЭКСИ-Банк» (АО) Псковский, г. Псков

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