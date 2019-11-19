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Общество

Просрочек по кредитам стало больше в России

С января по сентябрь текущего года в России на 4% выросло число просрочек по кредитам. При этом каждый четвертый должник банка имеет просрочку более трех месяцев. Всего таких заемщиков в России уже 10 млн, пишет газета «Известия» со ссылкой на исследование национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств.

60% заемщиков не выплачивают кредит вовремя, поскольку испытывают финансовые сложности. Убежденных неплательщиков всего 10%, остальные называют разные причины задержек выплат: либо забывчивость, либо несогласие с суммой долга, либо мошеннические действия.

Эксперты связали рост невозврата долгов с отсутствием существенного увеличения располагаемых доходов. Они также отметили важность роста доходов хотя бы на половину процентной ставки, оплачиваемой заемщиками с наибольшими показателями долговой нагрузки.

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