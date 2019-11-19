Установить ёлку и украсить город к 18 декабря поручил глава администрации Пскова

10:02, 19 ноября 2019, ПАИ

Главную городскую елку установят в Пскове к 18 декабря, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета. Соответствующее постановление подписал глава администрации города Александр Братчиков.

Установка ёлки поручена муниципальной «Специализированной службе», как и ее оформление с использованием световой иллюминации. К этому же сроку необходимо обеспечить новогоднее световое оформление города. Аукцион на монтаж новогодней иллюминации выиграло ООО «Стройград». На украшение парков, площадей и улиц потратят 3 млн 904 тыс. 958 рублей.

Также в постановлении определены места и даты проведения основных новогодних и рождественских мероприятий в Пскове. Праздничными площадками станут Октябрьская площадь (21 декабря с 17:00 до 18:30); улица Пушкина от Октябрьского проспекта до Карла Маркса (27-30 декабря с 8:00 до 20:00, 31 декабря с 8:00 до 16:00); Октябрьская площадь (1 января с 1:00 до 4:00); Детский и Финский парки (7 января с 18:00 до 20:00).