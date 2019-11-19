0
10:02
Установить ёлку и украсить город к 18 декабря поручил глава администрации Пскова
09:24
Награжден победитель фотоконкурса «Псковская осень»
22:29
Второй международный медиафорум пройдет в Пскове 6 декабря
21:59
Стали известны имена стипендиатов губернатора Псковской области в области культуры и искусства
21:22
Более 500 правонарушений выявили и пресекли судебные приставы по ОУПДС в Псковской области
19:48
Сколько стоят самые дорогие дома в Псковской области
19:30
Победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Лидер XXI века» наградили в Пскове
Еще новости
Общество

Установить ёлку и украсить город к 18 декабря поручил глава администрации Пскова

Главную городскую елку установят в Пскове к 18 декабря, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета. Соответствующее постановление подписал глава администрации города Александр Братчиков. 

Установка ёлки поручена муниципальной «Специализированной службе», как и ее оформление с использованием световой иллюминации. К этому же сроку необходимо обеспечить новогоднее световое оформление города. Аукцион на монтаж новогодней иллюминации выиграло ООО «Стройград». На украшение парков, площадей и улиц потратят 3 млн 904 тыс. 958 рублей.  

Также в постановлении определены места и даты проведения основных новогодних и рождественских мероприятий в Пскове. Праздничными площадками станут Октябрьская площадь (21 декабря с 17:00 до 18:30); улица Пушкина от Октябрьского проспекта до Карла Маркса (27-30 декабря с 8:00 до 20:00, 31 декабря с 8:00 до 16:00); Октябрьская площадь (1 января с 1:00 до 4:00); Детский и Финский парки (7 января с 18:00 до 20:00).

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Установить ёлку и украсить город к 18 декабря поручил глава администрации Пскова
19 ноября 2019
Установить ёлку и украсить город к 18 декабря поручил глава администрации Пскова
Награжден победитель фотоконкурса «Псковская осень»
19 ноября 2019
Награжден победитель фотоконкурса «Псковская осень»
Второй международный медиафорум пройдет в Пскове 6 декабря
18 ноября 2019
Второй международный медиафорум пройдет в Пскове 6 декабря
Стали известны имена стипендиатов губернатора Псковской области в области культуры и искусства
18 ноября 2019
Стали известны имена стипендиатов губернатора Псковской области в области культуры и искусства
Более 500 правонарушений выявили и пресекли судебные приставы по ОУПДС в Псковской области
18 ноября 2019
Более 500 правонарушений выявили и пресекли судебные приставы по ОУПДС в Псковской области
Победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Лидер XXI века» наградили в Пскове
18 ноября 2019
Победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Лидер XXI века» наградили в Пскове
«Узнать правду о гибели радистки»: Псковичи приносят в архив письма и личные документы участников войны
18 ноября 2019
«Узнать правду о гибели радистки»: Псковичи приносят в архив письма и личные документы участников войны
Псков простится с Михаилом Медниковым 19 ноября
18 ноября 2019
Псков простится с Михаилом Медниковым 19 ноября

Идет загрузка...