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Общество

Порядок продажи «красивых номеров» согласовали МВД РФ и Минэконом

Министерство экономики и МВД России согласовали систему, которая позволит россиянам покупать красивые государственные регистрационные знаки для автомобилей, пишет газета «Коммерсантъ».

Теперь, кроме обычной процедуры получения номера для машины, будет доступна новая – водители смогут заплатить госпошлину и выбрать самостоятельно «красивый» номер для своей машины. При этом госпошлину нужно будет оплатить в течение суток, иначе «красивый номер» вернется в ГИБДД, а автовладельцу будет выдан обычный.

В то же время регионам предоставят право вводить повышающий или понижающий коэффициент на конкретную серию «красивых номеров», либо выставлять их на аукционы. По мнению специалистов Министерства экономики России, данное право даст регионам возможность дополнительно пополнить бюджет.

В настоящий момент сумма госпошлины для «красивых» номеров пока ещё не установлена, но она точно будет гораздо выше, чем для обычных номеров. Выдавать их будут через портал госуслуг, для этого автовладельцу необходимо будет заполнить заявление при регистрации машины.

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