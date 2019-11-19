Полотно с видами Пскова представят на выставке коллекционеров в Москве

10:15, 19 ноября 2019, ПАИ

С 27 ноября по 1 декабря в Москве пройдёт выставка «Тренды коллекционирования в России». На ней будут представлены более 50 произведений из частных собраний коллекционеров-антикваров, в том числе, и полотно 1911 года Константина Горбатова «На реке Великой», на которой изображён Псков. Об этом сообщается на портале «АртМосковия».

Помимо полотна с видами Пскова, в экспозиции будет живопись Ивана Айвазовского, Алексея Саврасова, Ильи Репина, Виктора Васнецова, Ильи Машкова, Яна Порселиса, Мельхиора де Хондекутера, Альбера Марке и других.

В целом на выставке будет представлен спектр произведений, отражающий основные направления в сегодняшнем коллекционировании. Речь идёт о русской живописи и графика XVIII–XIX веков, работах русского авангарда и искусстве второй половины ХХ века, западноевропейской живописи XVI–XX веков, иконописи, театрально-декорационном искусстве начала XX века, декоративно-прикладном искусстве.

Все работы представят частные коллекционеры – члены международной конфедерации коллекционеров, антикваров и арт-дилеров. Эта организация существует с 2004 года и объединяет крупнейшие и наиболее компетентные художественные галереи, работающие не только в Москве, но и в других городах России.