0
15:04
Реализацию нацпроектов в Псковской области поручил взять под особый контроль Михаил Ведерников
21:59
Стали известны имена стипендиатов губернатора Псковской области в области культуры и искусства
17:54
Ганза в Пскове и Дни пушкинской поэзии удостоены туристической премии Russian Event Awards
15:22
Псков простится с Михаилом Медниковым 19 ноября
18:56
Ансамбль «Сказ» и ГТРК «Псков» сняли клип
10:34
Новые персонажи появятся в мультсериале «Ну, погоди!»
17:37
Работнику культуры из Пскова вручили премию Луначарского
Еще новости
Культура

«Настоящее новогоднее волшебство» покажут в псковском театре кукол 21 декабря

21 декабря в Псковском театре кукол представят премьеру спектакля «Настоящее новогоднее волшебство». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«Скоро Новый год и многие родители начали задумываться куда пойти с детьми на новогоднее представление. Псковский театра кукол готовит для своих маленьких зрителей новогоднюю программу. С 21 декабря в театре - премьера спектакля, а также игры, танцы, хороводы, новогодние конкурсы вокруг елочки. Волшебство и сказка придут на праздник вместе Дедом Морозом и Снегурочкой. Для маленьких зрителей в театре кукол будет проводиться «Новогодний хоровод», - рассказали в пресс-службе.

Телефоны кассы 56-33-13, 8-921-212-65-54, групповые заявки принимаются по телефону 57-13-79.

Купить билет онлайн можно здесь

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Реализацию нацпроектов в Псковской области поручил взять под особый контроль Михаил Ведерников
19 ноября 2019
Реализацию нацпроектов в Псковской области поручил взять под особый контроль Михаил Ведерников
Стали известны имена стипендиатов губернатора Псковской области в области культуры и искусства
18 ноября 2019
Стали известны имена стипендиатов губернатора Псковской области в области культуры и искусства
Ганза в Пскове и Дни пушкинской поэзии удостоены туристической премии Russian Event Awards
18 ноября 2019
Ганза в Пскове и Дни пушкинской поэзии удостоены туристической премии Russian Event Awards
Псков простится с Михаилом Медниковым 19 ноября
18 ноября 2019
Псков простится с Михаилом Медниковым 19 ноября
Ансамбль «Сказ» и ГТРК «Псков» сняли клип
17 ноября 2019
Ансамбль «Сказ» и ГТРК «Псков» сняли клип
Новые персонажи появятся в мультсериале «Ну, погоди!»
17 ноября 2019
Новые персонажи появятся в мультсериале «Ну, погоди!»
Работнику культуры из Пскова вручили премию Луначарского
16 ноября 2019
Работнику культуры из Пскова вручили премию Луначарского
Фестиваль звонарей проведут в Пскове в 2020 году в два этапа
16 ноября 2019
Фестиваль звонарей проведут в Пскове в 2020 году в два этапа

Идет загрузка...