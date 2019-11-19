«Настоящее новогоднее волшебство» покажут в псковском театре кукол 21 декабря
21 декабря в Псковском театре кукол представят премьеру спектакля «Настоящее новогоднее волшебство». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.
«Скоро Новый год и многие родители начали задумываться куда пойти с детьми на новогоднее представление. Псковский театра кукол готовит для своих маленьких зрителей новогоднюю программу. С 21 декабря в театре - премьера спектакля, а также игры, танцы, хороводы, новогодние конкурсы вокруг елочки. Волшебство и сказка придут на праздник вместе Дедом Морозом и Снегурочкой. Для маленьких зрителей в театре кукол будет проводиться «Новогодний хоровод», - рассказали в пресс-службе.
Телефоны кассы 56-33-13, 8-921-212-65-54, групповые заявки принимаются по телефону 57-13-79.
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