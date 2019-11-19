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Общество

Возможности для подачи заявления на вид на жительство в Эстонии на 2020 год уже исчерпаны

Россияне и граждане других стран уже не имеют возможности для подачи заявления на вид на жительство в Эстонии на 2020 год. Об этом пишет портал «Делфи» со ссылкой на эксперта бюро по идентификации и статусу департамента полиции и погранохраны Лийс Валк.

По её словам, это связанно с тем, что время приема для подачи заявлений забронированы до середины января несмотря на то, что заявления на получение вида на жительство в рамках иммиграционной квоты следующего года можно подавать только с декабря.

Лийс Валк отметила, что для подачи заявления о получении вида на жительство в первый раз необходимо забронировать время в посольстве Эстонии в стране проживания или в пункте обслуживания PPA. Однако большая часть обращающихся за временным видом на жительство иностранцев делают это в Эстонии.

По её словам, у тех, кто еще не забронировал время и даже у тех, у кого забронировано время на январь, больших шансов получить вид на жительство нет.

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