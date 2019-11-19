0
15:09
Обеспечение сирот жильем обсуждают в администрации Пскова (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
15:04
Реализацию нацпроектов в Псковской области поручил взять под особый контроль Михаил Ведерников
13:29
Михаил Ведерников: Нам удалось взять хороший старт по реализации нацпроектов
13:23
Несанкционированную парковку ликвидируют в ходе ремонта улицы Киселёва в Пскове
13:19
В Пскове простились с краеведом Михаилом Медниковым (ФОТОРЕПОРТАЖ)
13:00
Жители палкинской деревни выдвинули на «Народное признание» своего депутата Оксану Громову
11:11
Посадочную платформу автовокзала и подъезд к железнодорожной станции отремонтируют в Новосокольниках
Еще новости
Общество

Посадочную платформу автовокзала и подъезд к железнодорожной станции отремонтируют в Новосокольниках

Фото из сообщества "ВКонтакте" "Новосокольнический край"

Посадочную платформу автовокзала и подъезд к железнодорожной станции отремонтируют в Новосокольниках в 2020 году. Такое решение принято по итогам визита в муниципалитет заместителя губернатора Псковской области Василия Осипова. Об этом корреспонденту Псковского агентства информации сообщил глава района Виталий Соловьёв.

На фото: Борис Елкин, Виталий Соловьёв, Василий Осипов. Фото из сообщества "ВКонтакте" "Новосокольнический край"

Василий Осипов вместе с руководителем регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борисом Елкиным осмотрел площадь у автостанции и выразил готовность оказать содействие в ремонте и благоустройстве этой территории, а также участка от улицы Октябрьской до железнодорожного переезда, ведущего к вокзалу. «Новосокольники - крупный железнодорожный узел, пассажиропоток большой, поэтому необходимо дорогу к вокзалу привести в порядок и обустроить неподалёку парковку для автомобилей», - отметил Виталий Соловьёв.

Также вице-губернатор оценил качество отремонтированных в этом году улиц, побывал на нескольких городских котельных и пообещал поддержать выделение средств на ремонт центральной городской площади в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды и ЖКХ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Обеспечение сирот жильем обсуждают в администрации Пскова (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
19 ноября 2019
Обеспечение сирот жильем обсуждают в администрации Пскова (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
Реализацию нацпроектов в Псковской области поручил взять под особый контроль Михаил Ведерников
19 ноября 2019
Реализацию нацпроектов в Псковской области поручил взять под особый контроль Михаил Ведерников
Михаил Ведерников: Нам удалось взять хороший старт по реализации нацпроектов
19 ноября 2019
Михаил Ведерников: Нам удалось взять хороший старт по реализации нацпроектов
Несанкционированную парковку ликвидируют в ходе ремонта улицы Киселёва в Пскове
19 ноября 2019
Несанкционированную парковку ликвидируют в ходе ремонта улицы Киселёва в Пскове
В Пскове простились с краеведом Михаилом Медниковым (ФОТОРЕПОРТАЖ)
19 ноября 2019
В Пскове простились с краеведом Михаилом Медниковым (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Жители палкинской деревни выдвинули на «Народное признание» своего депутата Оксану Громову
19 ноября 2019
Жители палкинской деревни выдвинули на «Народное признание» своего депутата Оксану Громову
Посадочную платформу автовокзала и подъезд к железнодорожной станции отремонтируют в Новосокольниках
19 ноября 2019
Посадочную платформу автовокзала и подъезд к железнодорожной станции отремонтируют в Новосокольниках
Олега Федорова разыскивают волонтеры проекта «Жди меня» в Псковской области
19 ноября 2019
Олега Федорова разыскивают волонтеры проекта «Жди меня» в Псковской области

Идет загрузка...