Посадочную платформу автовокзала и подъезд к железнодорожной станции отремонтируют в Новосокольниках

11:11, 19 ноября 2019, ПАИ

Посадочную платформу автовокзала и подъезд к железнодорожной станции отремонтируют в Новосокольниках в 2020 году. Такое решение принято по итогам визита в муниципалитет заместителя губернатора Псковской области Василия Осипова. Об этом корреспонденту Псковского агентства информации сообщил глава района Виталий Соловьёв.

Василий Осипов вместе с руководителем регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борисом Елкиным осмотрел площадь у автостанции и выразил готовность оказать содействие в ремонте и благоустройстве этой территории, а также участка от улицы Октябрьской до железнодорожного переезда, ведущего к вокзалу. «Новосокольники - крупный железнодорожный узел, пассажиропоток большой, поэтому необходимо дорогу к вокзалу привести в порядок и обустроить неподалёку парковку для автомобилей», - отметил Виталий Соловьёв.

Также вице-губернатор оценил качество отремонтированных в этом году улиц, побывал на нескольких городских котельных и пообещал поддержать выделение средств на ремонт центральной городской площади в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды и ЖКХ».