Олега Федорова разыскивают волонтеры проекта «Жди меня» в Псковской области

10:59, 19 ноября 2019, ПАИ

Жителей Псковской области просят помочь в поисках Олега Федорова. Годовалым ребенком его увезли от матери к родственникам и с тех пор она его так и не видела.

Заявку о поиске в программу «Жди меня» прислал брат разыскиваемого — Эзиз Боязов, сообщили Псковскому агентству информации волонтеры проекта в регионе.

Заявитель рассказал, что Олег появился на свет в 1990 году.

«В 1991 году мама развелась с мужем, сына забрал отец на выходные в Россию и пропал», - поведал он.

Женщина предпринимала различные попытки найти сына и бывшего супруга, узнать любую информацию об их местонахождении, но ей это так и не удалось.

Теперь эти поиски близкого человека ведет брат Эзиз.

Волонтеры просят откликнуться всех, кто может знать что-либо о судьбе Олега Федорова или его отца.

Отклики можно отправить по электронной почте на адрес pskovnews@mail.ru.