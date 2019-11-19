0
15:09
Обеспечение сирот жильем обсуждают в администрации Пскова (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
15:04
Реализацию нацпроектов в Псковской области поручил взять под особый контроль Михаил Ведерников
13:29
Михаил Ведерников: Нам удалось взять хороший старт по реализации нацпроектов
13:23
Несанкционированную парковку ликвидируют в ходе ремонта улицы Киселёва в Пскове
13:19
В Пскове простились с краеведом Михаилом Медниковым (ФОТОРЕПОРТАЖ)
13:00
Жители палкинской деревни выдвинули на «Народное признание» своего депутата Оксану Громову
11:11
Посадочную платформу автовокзала и подъезд к железнодорожной станции отремонтируют в Новосокольниках
Еще новости
Общество

Приставам хотят предоставить полный доступ к кредитным историям россиян

Федеральная служба судебных приставов может получить полный доступ к кредитным историям россиян. Соответствующие поправки в закон «О кредитных историях» предлагают внести министерство юстиции и федеральная служба судебных приставов, сообщает РИА Новости.

В настоящий момент на получение отчетов из бюро кредитных историй имеют право сами заемщики, Центробанк, нотариусы, следователи и суды. По мнению инициаторов законопроекта, новые поправки необходимы для борьбы со злоупотреблениями коллекторов. Так, сотрудники федеральной службы судебных приставов смогут запросить отчет с целью удостовериться в отсутствии нарушений правил взыскания долга.

В частности, приставы смогут получить доступ к статистике звонков и переговоров между абонентами и узнать, не нарушают ли взыскатели частоту взаимодействия с должниками.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Обеспечение сирот жильем обсуждают в администрации Пскова (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
19 ноября 2019
Обеспечение сирот жильем обсуждают в администрации Пскова (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
Реализацию нацпроектов в Псковской области поручил взять под особый контроль Михаил Ведерников
19 ноября 2019
Реализацию нацпроектов в Псковской области поручил взять под особый контроль Михаил Ведерников
Михаил Ведерников: Нам удалось взять хороший старт по реализации нацпроектов
19 ноября 2019
Михаил Ведерников: Нам удалось взять хороший старт по реализации нацпроектов
Несанкционированную парковку ликвидируют в ходе ремонта улицы Киселёва в Пскове
19 ноября 2019
Несанкционированную парковку ликвидируют в ходе ремонта улицы Киселёва в Пскове
В Пскове простились с краеведом Михаилом Медниковым (ФОТОРЕПОРТАЖ)
19 ноября 2019
В Пскове простились с краеведом Михаилом Медниковым (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Жители палкинской деревни выдвинули на «Народное признание» своего депутата Оксану Громову
19 ноября 2019
Жители палкинской деревни выдвинули на «Народное признание» своего депутата Оксану Громову
Посадочную платформу автовокзала и подъезд к железнодорожной станции отремонтируют в Новосокольниках
19 ноября 2019
Посадочную платформу автовокзала и подъезд к железнодорожной станции отремонтируют в Новосокольниках
Олега Федорова разыскивают волонтеры проекта «Жди меня» в Псковской области
19 ноября 2019
Олега Федорова разыскивают волонтеры проекта «Жди меня» в Псковской области

Идет загрузка...