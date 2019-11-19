Приставам хотят предоставить полный доступ к кредитным историям россиян

12:29, 19 ноября 2019, ПАИ

Федеральная служба судебных приставов может получить полный доступ к кредитным историям россиян. Соответствующие поправки в закон «О кредитных историях» предлагают внести министерство юстиции и федеральная служба судебных приставов, сообщает РИА Новости.

В настоящий момент на получение отчетов из бюро кредитных историй имеют право сами заемщики, Центробанк, нотариусы, следователи и суды. По мнению инициаторов законопроекта, новые поправки необходимы для борьбы со злоупотреблениями коллекторов. Так, сотрудники федеральной службы судебных приставов смогут запросить отчет с целью удостовериться в отсутствии нарушений правил взыскания долга.

В частности, приставы смогут получить доступ к статистике звонков и переговоров между абонентами и узнать, не нарушают ли взыскатели частоту взаимодействия с должниками.