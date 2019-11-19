Обеспечение сирот жильем обсуждают в администрации Пскова (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
Псковское агентство информации ведет прямую видеотрансляцию из здания Псковской городской Думы, где проходит совещание по вопросу обеспечения жильем детей-сирот. Проводит заседание глава администрации Пскова Александр Братчиков.
В частности, речь пойдет о доме 8 по улице Венской, сдачу которого затягивает застройщик.
На совещание приглашены представители застройщика, руководитель областного комитета по социальной защите Ольга Евстигнеева, заместитель главы администрации города Елена Жгут.