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Обеспечение сирот жильем обсуждают в администрации Пскова (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)

Псковское агентство информации ведет прямую видеотрансляцию из здания Псковской городской Думы, где проходит совещание по вопросу обеспечения жильем детей-сирот. Проводит заседание глава администрации Пскова Александр Братчиков.

В частности, речь пойдет о доме 8 по улице Венской, сдачу которого затягивает застройщик.

На совещание приглашены представители застройщика, руководитель областного комитета по социальной защите Ольга Евстигнеева, заместитель главы администрации города Елена Жгут.

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