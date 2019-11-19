Несанкционированную парковку ликвидируют в ходе ремонта улицы Киселёва в Пскове

13:23, 19 ноября 2019, ПАИ

Несанкционированную парковку ликвидируют в ходе ремонта улицы Киселёва в Пскове, сообщил корреспонденту Псковского агентства информации заместитель начальника Управления городского хозяйства администрации Пскова Александр Градский.

«Парковка напротив общежития на Киселёва образовалась стихийно и была незаконной. Как раз под ней проходят высоковольтные кабели в шесть тысяч вольт. Парковаться здесь небезопасно», - пояснил Александр Градский.

По его словам, территория экс-парковки будет благоустроена, здесь появится зелёная зона.

Ремонт улицы Киселёва планируется завершить до конца ноября.