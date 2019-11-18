За избиение знакомого великолучанин предстанет перед судом

12:47, 19 ноября 2019, ПАИ

45-летний житель Великолукского района, который избил своего знакомого, предстанет перед судом. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Великолукского района.

Установлено, что 24 июля 2019 года обвиняемый был в гостях у своего знакомого в дачном доме в садоводческом товариществе «Креплянка». После совместного распития спиртного между мужчинами произошёл конфликт, в ходе которого обвиняемый ударил своего знакомого много раз кулаками и ногами в голову и другие части тела. В результате избиения мужчине были нанесены телесные повреждения опасные для жизни.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.