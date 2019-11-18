0
21:22
Более 500 правонарушений выявили и пресекли судебные приставы по ОУПДС в Псковской области
23:00
Дачный дом сгорел на острове имени Белова в Псковском районе
22:31
Водитель автомобиля получил перелом ребер в аварии под Псковом
17:21
Уволенный чиновник выставил на продажу сайт губернатора Псковской области
18:46
Глава Печорского района Дмитрий Сопотов сложил с себя полномочия
18:02
Начата очередная проверка по факту земляных работ вблизи Анастасьевской часовни в Пскове
15:56
Туроператоры: Венеция в ноябре - непопулярное направление среди псковичей
Еще новости
Происшествия

За избиение знакомого великолучанин предстанет перед судом

45-летний житель Великолукского района, который избил своего знакомого, предстанет перед судом. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Великолукского района.

Установлено, что 24 июля 2019 года обвиняемый был в гостях у своего знакомого в дачном доме в садоводческом товариществе «Креплянка». После совместного распития спиртного между мужчинами произошёл конфликт, в ходе которого обвиняемый ударил своего знакомого много раз кулаками и ногами в голову и другие части тела. В результате избиения мужчине были нанесены телесные повреждения опасные для жизни.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Более 500 правонарушений выявили и пресекли судебные приставы по ОУПДС в Псковской области
18 ноября 2019
Более 500 правонарушений выявили и пресекли судебные приставы по ОУПДС в Псковской области
Дачный дом сгорел на острове имени Белова в Псковском районе
15 ноября 2019
Дачный дом сгорел на острове имени Белова в Псковском районе
Водитель автомобиля получил перелом ребер в аварии под Псковом
15 ноября 2019
Водитель автомобиля получил перелом ребер в аварии под Псковом
Уволенный чиновник выставил на продажу сайт губернатора Псковской области
15 ноября 2019
Уволенный чиновник выставил на продажу сайт губернатора Псковской области
Глава Печорского района Дмитрий Сопотов сложил с себя полномочия
14 ноября 2019
Глава Печорского района Дмитрий Сопотов сложил с себя полномочия 7
Начата очередная проверка по факту земляных работ вблизи Анастасьевской часовни в Пскове
14 ноября 2019
Начата очередная проверка по факту земляных работ вблизи Анастасьевской часовни в Пскове 1
Туроператоры: Венеция в ноябре - непопулярное направление среди псковичей
14 ноября 2019
Туроператоры: Венеция в ноябре - непопулярное направление среди псковичей
Энергетики назвали причину отключения света в центре Пскова
14 ноября 2019
Энергетики назвали причину отключения света в центре Пскова

Идет загрузка...