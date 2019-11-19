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Общество

Псковичам предложено высказаться, какую новогоднюю ёлку они хотят видеть в центре города

В сообществе Псковского агентства информации в соцсети «ВКонтакте» проходит голосование. Пользователи соцсети могут высказаться относительно того, какую новогоднюю ёлку - живую или искусственную - они хотели бы видеть в центре Пскова на Октябрьской площади.

На этот час с незначительным отрывом лидирует ответ об искусственном дереве. Однако часть псковичей считают, что Псков может обойтись и без главной городской ёлки на новогодние и рождественские праздники.

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