Псковичам предложено высказаться, какую новогоднюю ёлку они хотят видеть в центре города

18:11, 19 ноября 2019, ПАИ

В сообществе Псковского агентства информации в соцсети «ВКонтакте» проходит голосование. Пользователи соцсети могут высказаться относительно того, какую новогоднюю ёлку - живую или искусственную - они хотели бы видеть в центре Пскова на Октябрьской площади.

На этот час с незначительным отрывом лидирует ответ об искусственном дереве. Однако часть псковичей считают, что Псков может обойтись и без главной городской ёлки на новогодние и рождественские праздники.