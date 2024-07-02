Светлана Мельникова: Для Пскова праздник семьи, любви и верности имеет особое значение

22:20, 02 июля 2024, ПАИ

Конференция «День семьи, любви и верности: традиции празднования и музейные программы» прошла в пресс-центре ТАСС Санкт-Петербурга сегодня, 2 июня. В ней приняла участие генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея-заповедника.

«Этого праздника не могло не быть. Это абсолютно правильно. В нашей исторической традиции есть свои замечательные герои, в полном смысле слова люди, символизирующие супружеский долг, семейные ценности, верность. На Владимирской земле это святые Петр и Феврония. Для Пскова праздник семьи, любви и верности имеет особое значение, ведь это город княгини Ольги. Эта женщина доказала свою верность мужу, семье и государственности. В Псковском музее-заповеднике, конечно же, подготовлена насыщенная программа», – подчеркнула Светлана Мельникова.

Гендиректор музея также отметила, что тематические экскурсии состоятся в картинной галерее Псковского музея и в пространстве экспозиции «Культура и искусство древнего Пскова» в этот день. Двор Постникова станет центром проведения большой семейной акции. Для родителей с детьми будут организованы бесплатные экскурсии, мастер-классы и программы. Гости смогут оформить семейную или свадебную фотографию в винтажном стиле, а также смастерить семейный герб.

Запись пресс-конференции доступна по ссылке.

Отметим, дата Дня семьи, любви и верности фиксированная и в 2024 году не изменится. Ежегодно праздник отмечают 8 июля, как и День Петра и Февронии Муромских. А в 2022 году праздник был признан официальным.

История Дня семьи, любви и верности восходит к православному дню памяти Петра и Февронии. В 1990-е годы в Муроме возобновили почитание этих святых, в а 2000-х даже перенесли празднование Дня города на эту дату. Именно в Муроме администрация впервые решила представить День Петра и Февронии как альтернативу Дню святого Валентина.

День семьи, любви и верности имеет свой символ – ромашку. А в контексте Дня семьи цветок олицетворяет чистоту, верность и нежность. В этот день плетут венки из ромашек, дарят букеты и открытки с изображением ромашек – их прозвали «февроньки».