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Общество

Продолжается ремонт автодороги Гверстонь – Крупп – Кулье по дорожному нацпроекту

В Печорском муниципальном округе полным ходом ведутся работы по ремонту автомобильной дороги Гверстонь – Крупп – Кулье по президентскому нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Об этом ПАИ сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Продолжается ремонт автодороги Гверстонь – Крупп – Кулье по дорожному нацпроекту. Фото: региональный комитет по транспорту и дорожному хозяйству

Специалисты "Псковавтодора" приводят в нормативное состояние 8,5 километра дороги. Участок проходит через ряд населённых пунктов – Городище, Заходы, Крупп и Моложву, а также является единственным подъездом школьного автобуса к Круппской школе.

На объекте уже заменены водопропускные трубы, отфрезеровано изношенное дорожное покрытие, уложен выравнивающий слой асфальта. Сейчас дорожники укладывают верхний слой асфальта – уложено уже больше 1,3 километра покрытия, выполняют подготовку к укреплению обочин щебёночно-песчано-гравийной смесью и ФАМ.

Также завершаются работы по ремонту автобусных остановок и посадочных площадок: ведётся установка автопавильонов, скамеек и урн.

Для безопасности дорожного движения термопластиком и краской будет нанесена дорожная разметка и установлены искусственные дорожные неровности.

На ремонт автомобильной дороги выделено более 183 млн рублей из областного бюджета. Срок завершения работ – ноябрь 2024 года.

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