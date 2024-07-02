Михаил Ведерников поздравил митрополита Тихона (Шевкунова) с днём рождения

20:56, 02 июля 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил митрополита Крымского и Симферопольского Тихона (Шевкунова) с днём рождения. Своё поздравление он опубликовал в телеграм-канале.

«Его многосторонняя пастырская, просветительская, общественная, культурная деятельность снискала заслуженное уважение. Где бы ни служил владыка, он всегда приносит с собой деятельную кипучую энергию, новые идеи, которые затем вырастают в масштабные проекты. Жители Псковской области хорошо знают, как много добрых дел и серьёзных начинаний было реализовано под чутким руководством нашего дорогого владыки и как сегодня он продолжает по возможности участвовать в жизни нашего региона, оказывая всю возможную поддержку», – написал губернатор.

Он пожелал владыке крепкого здоровья, счастья, благополучия, долгих лет жизни и Божией помощи в служении, поблагодарив его за молитвы, мудрые наставления, поддержку добрым словом и делом.

Также СМИ пишут, что глава Крыма Сергей Аксенов и председатель Госсовета РК Владимир Константинов поздравили митрополита Тихона (Шевкунова) с днём рождения, назвав его настоящим патриотом и мужественным человеком.