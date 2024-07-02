Развитие ПсковГУ обсудили на «Серебряном дожде». Главное
Ректор Псковского государственного университета Наталья Ильина стала гостьей программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 2 июля.
Главное из эфира:
- передовую инженерную школу в Пскове посетит делегация сербских инженеров из университета города Ниша;
- в рамках долгосрочного проекта на примере университета в сербском Нише будет запущено международное межвузовское сотрудничество, которое выйдет на новый уровень в комплексной программе;
- студенты биологического факультета Белградского университета приедут в Россию в 2025 году на международную олимпиаду по биологии по договорённости с ПсковГУ;
- ПсковГУ реализует проект объединения сербских кафедр, специализирующихся на изучении русского языка, вокруг филологического факультета псковского вуза;
- три проекта, которые разработала делегация ПсковГУ в рамках работы на XI Форуме регионов России и Беларуси, одобрены для реализации;
- ПсковГУ вошёл в число университетов, рекомендованных Министерством образования Индии;
- «Индийские студенты очень правильно встраиваются в наш регион, они уважают культуру, традиции, комфортно общаются с нашими студентами», – Наталья Ильина;
- «Вузы Индии, которые преподают медицину, хотят с нами сотрудничать и приезжать к нам», – ректор ПсковГУ;
- абитуриенты, набравшие 240 баллов по результатам сдачи ЕГЭ, могут претендовать на единовременную стипендию в размере 50 тысяч рублей, а призёры и победители Всероссийской олимпиады школьников – 100 тысяч рублей;
- три общежития ремонтируются при ПсковГУ. Где-то ремонт затронул комнаты, а где-то – этажи;
- средняя заработная плата профессоров за прошедшие пять месяцев составила порядка 150 тысяч рублей в месяц, преподавателей – около 81 тысячи рублей.
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