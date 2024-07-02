Развитие ПсковГУ обсудили на «Серебряном дожде». Главное

18:22, 02 июля 2024, ПАИ

Ректор Псковского государственного университета Наталья Ильина стала гостьей программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 2 июля.

Главное из эфира: