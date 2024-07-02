Выставка Александра Коростелёва «Шёл по городу художник» работает в Пскове

18:01, 02 июля 2024, ПАИ

Выставка живописи художника Александра Коростелёва «Шёл по городу художник» работает в Доме ремёсел в Пскове, передаёт корреспондент ПАИ.

«Несмотря на то что художник не местный (приехал на Псковщину более 20 лет назад), он здесь уже прижился. Про него говорят «совершенно наш человек», Псков очень любит. Больше 20 лет ведёт для местных композицию живописи в своей мастерской, причём довольно успешно. Смотришь на его работы – и сразу видно, что он из южной полосы: интерес к солнцу, к свету, к тёплым оттенкам. Светлая, радостная манера написания картин и взгляда на Псков. Все работы, за исключением особо крупных, были сделаны за последние два-три месяца», – отметили представители Псковского областного центра народного творчества.

В экспозиции представлено порядка 40 картин и небольших скульптур, посвящённых Пскову. Посетить выставку можно до конца июля по будням с 10:00 до 18:00 и в субботу с 12:00 до 18:00.