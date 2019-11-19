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Общество

«В добрые руки»: Псковичи ищут хозяев подобранным на улицах котам и кошкам

Фото куратора

Социальные сети пестрят объявлениями о поиске хозяев для бездомных животных. Кошки и собаки всех возрастов, размеров и окрасов часто живут на временных передержках у неравнодушных людей, квартиры которых полны подобранными на улицах звер. В рамках рубрики «В добрые руки» Псковское агентство информации подготовило подборку котов и кошек, которым псковичи ищут ответственных хозяев.

Котёнка Сёму сиамских кровей пристраивает руководитель «Зоозащиты» Вера Короткова. Бедолага живёт на домашней передержке два месяца - с тех пор, как его нашли в подъезде одного из домов на Болоте вместе с братиком. Котята были в ошейниках, но с жутким демодекозом: полчища блох бегали по полулысым тельцам, почти полностью покрытым коростой. После у котят обнаружилась атония кишечника, один из них был очень слаб и погиб.

Сёма. Фото Веры Коротковой

Его брат Сёма выкарабкался, прошел длительное лечение, теперь об ужасной болезни напоминают только слабенькие, но длинные и красивые лапки - Сёмка ещё с трудом залезает на диван, ему приходится делать массаж. В остальном это чудесный мальчуган, веселый, разговорчивый, хитрый, умный, поющий. Сёма обожает всех, кто приходит в дом, общение с человеком приносит ему удовольствие. Вера Короткова ищет для Сёмки самые надежные руки, заботливые и ответственные. Котёнку около 4 месяцев, в лоток ходит идеально, кушает натуралку и сухой корм. Привит, по достижению возраста – льготная обязательная кастрация. Пристраивается после собеседования по договору с отслеживанием судьбы. Телефон для связи: 8-911-362-31-25.

Сёма. Фото Веры Коротковой

Псковичка Елизавета отдаёт в добрые руки котёнка Тишку. Три месяца назад он оказался на улице, к жизни на которой совсем не приспособлен - местные коты его обижают, бьют, в подвалы не пускают. «Ему очень тяжело, он слишком скромный», - пишет спасительница животного. Тишка ждёт любящих и добрых родителей, он очень добрый, спокойный и ласковый. Куратор готов оплатить кастрацию. Звоните по телефону: 8-960-221-49-77.

Тишка. Фото куратора

Мурыч, который временно обитает у волонтёра Ирины Фолькман, тоже когда-то был домашним, но по какой-то причине оказался на улице. Его нашли в одном из дворов Пскова, где он жалобно заглядывал прохожим в глаза, словно прося: «Ну, посмотрите, заметьте, обратите на меня внимание! У меня горе! Больно, плохо, страшно! Да и голодно мне, в конце-то концов! Куда мне? Я вас люблю, и очень-очень хочу есть». Так и блуждал он целый месяц, а когда нашлась передержка, пропал. Волонтёры с трудом нашли его лежащим в коробке, похудевшим и равнодушным к происходящему.

Мурыча выходили, в ближайшее время, после набора веса, он будет кастрирован. Этот молодой котик с огромным запасом нерастраченной любви надеется найти настоящую семью. Он обнимается, целуется, бодается, лезет на колени, он очень привязчивый. В него невозможно не влюбиться, такие друзья встречаются нечасто. Лоток он знает, когтеточку тоже нашел. Познакомиться можно по адресу: Псков, улица Советская, 93А, предварительно позвонив по телефону: +7-911-350-19-63.

Мурыч. Фото Ирины Фолькман

Самое большое и доброе сердце ищет обаятельная и несравненная Мурочка с мушкой на мордочке. Эта маленькая кроха была подкинута к рельсам на железнодорожном вокзале и только чудом осталась в живых. Мурёна очень ласковая, готова часами проводить время рядом с человеком, благодарна за любое внимание. Кушает всё, от паразитов обработана, лоток – идеально. По достижению возраста куратор Анна обещает помощь в стерилизации. Кошка отдаётся по договору с дальнейшим ненавязчивым отслеживанием судьбы! Звонить можно по телефону: 8-953-237-45-62.

Мурочка. Фото куратора

А на автобусной остановке в Крестах спасли взрослую черную кошечку, имя которой пока не придумали. Неравнодушные псковичи забрали животное на стерилизацию. Во время операции врач обнаружил гнойное воспаление матки – судя по всему, бывшие хозяева просто выкинули больное животное, как сломанную вещь, на мучительную смерть. Сейчас кошечка здорова, ей около 3-х лет. Она тихая, робкая, ласковая, до сих пор не может поверить, что она в тепле и накормлена. Ходит в лоток. Её кураторы верят, что чьё-то сердце дрогнет, и кошечка обретёт настоящую любящую семью. Телефоны: +7(951)753-24-89 (Анна); +7(953)235-91-41 (Андрей).

Фото кураторов

Ищет дом и заботливые ручки еще одна кошечка, найденная в Пскове в районе Кирпичей. Она жила на улице вместе со своим братиком, но его сбила машина. Псковичка Ольга забрала несчастную сироту на передержку, обрабатывает её от блох и глистов. На вид кошке примерно 5 месяцев, она очень ласковая, любит мурлыкать и когда ей уделяют время. «Сидит на ручках, если взять её к себе на коленки, свернётся колачиком и будет громко мурчать, а потом и вовсе уснёт», - рассказывает куратор. Её подопечная игривая и активная, ладит с другими животными - ластилась к пикинесу и проявляет интерес к котам и кошкам. Правда, хозяйская кошка её бьёт, и долго оставаться на передержке найдёныш не сможет. Кушает всё, в лоток ходит. Телефон для связи: 8-999-167-09-53.

Фото кураторов

Добрых хозяев, которые не выставят его на улицу, ищет величественный красавец Сноу-Шу. Кот кастрирован, ему около 4-х лет, от всех паразитов обработан. Лоток - без проблем. Ест влажный корм «Феликс» и сухой «Пурина» для кастрированных котов, не откажется и от натуралки. Пристраивается в квартиру (не в съемную), без маленьких детей и животных – Сноу-Шу сможет быть только единственным питомцем, так как с другими котами дружить не хочет. Потенциальным хозяевам стоит учесть, что этого кота нельзя отпускать на самовыгул, он панически боится улицы. В целом кот очень спокойный, живёт в своём измерении, не ручной, погладить и поласкать позволяет дозированно. Живёт у куратора в Дно, возможна доставка. Телефон: 8-921-503-93-30 (Надежда).

Сноу-Шу. Фото Надежды Ивановой

В Пскове уже 3 месяца безуспешно пристраиваются котята, у которых только один, весьма не существенный, физический недостаток – они слепые. Животные были найдены в подвале дома, из-за сильнейшей инфекции пришлось удалить глаза. Но это не мешает им быть жизнерадостными, общительными и ласковыми. У каждого из котят свои характер и повадки.

Фото куратора

Барсик (Бася) - младший, самостоятельный, ходит хвостом за хозяйской кошкой. Боня - средний, дружит и дерется со старшим братом, любит гладиться. Виля - старший, ласкун, ходит по пятам, дружит со всеми.

Все они ждут ответственных хозяев, которых не смутит особенный питомец. Идеальным вариантом будет устройство всех троих в одну семью. Все, кто заинтересован, но боится, могут позвонить куратору котят Наташе Чекменёвой:8-900-994-35-52. Она расскажет про особенности её подопечных и как с ними жить, развеет все страхи и сомнения.

Фото куратора

О бездомных животных, которые ждут хозяев в приютах Пскова и Порхова, можно почитать здесь >>>.

Ульяна Ловыгина
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