Температурный рекорд 1911 года побит в Великих Луках

15:42, 19 ноября 2019, ПАИ

Погода 18 ноября установила в Великих Луках новый температурный рекорд. Воздух в этот день прогрелся до 10,4 градуса, пишет портал «Метеоновости».

Таким образом, были обновлены рекорды тепла, установленные в 1911-м и 1980-м годах, когда столбики термометров показывали 8,2 градуса.

Отмечается, что северо-запад Европейской территории в начале этой недели оказался в теплом секторе циклона, что привело к повышению температуры воздуха. В среднем средние многолетние показатели превышены на 4-6 градусов, в некоторых местах – на 7-8 градусов.

В результате 18 ноября рекордно высокие температуры зарегистрированы в Ленинградской области: в Тихвине потеплело до 8,4 градусов при прежнем рекорде, установленном 55 лет назад, в 7,2 градуса. В городе Сортавала в Республике Карелии воздух прогрелся до 7,2 градуса, что на 0,4 градуса выше предыдущего рекорда 60-летней давности. В Петрозаводске самым тёплым 18 ноября было в 1958 году, тогда столбики термометров показывали 5,3 градуса. Новый рекорд – 6 градусов.