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Экономика

ВТБ первым на рынке запустил котирование биржевого фонда в трех валютах

ВТБ Капитал Инвестиции (входит в группу ВТБ) запустил торги в евро по биржевому паевому инвестиционному фонду VTBH ETF - «ВТБ - Фонд «Американский корпоративный долг». Он стал первым на российском рынке фондом, который котируется сразу в трех валютах, что дает инвестору больше гибкости при принятии инвестиционных решений, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ВТБ. 

БПИФ РФИ «ВТБ - Фонд «Американский корпоративный долг» дает экспозицию на диверсифицированный портфель высокодоходных облигаций американских компаний из разных секторов. Клиентам предоставляется возможность инвестировать в облигационный рынок США с низкими транзакционными расходами, отсутствием необходимости самостоятельного управления и выбора бумаг, а также получения статуса квалифицированного инвестора. Индикатором доходности фонда является ETF ISHARES HIGH YIELD CORP BOND.

Торги паями фонда на Московской бирже начались в августе 2019 г. Покупка и продажа изначально была возможна в двух валютах – рублях и долларах США. К настоящему моменту расчётная стоимость пая в долларах США по курсу Банка России выросла на 1,5%. Текущая доходность к погашению портфеля облигаций, экспозицию на которые имеет фонд (в USD) составляет 4,7%, что на 3,4% выше средней ставки по банковским депозитам в долларах США по данным Банка России. Предельный размер комиссий фонда составляет 0,5% годовых. Комиссия брокера Банк ВТБ (ПАО) по сделкам купли-продажи паёв – 0%. Инвестор может получить инвестиционный налоговый вычет при владении паями фонда более 3 лет.

«Согласно стратегии ВТБ мы стараемся предложить клиентам максимально широкий спектр инвестиционных возможностей и гибко подходить к решению их финансовых задач. Данный фонд дает экспозицию более чем на 970 выпусков облигаций компаний США из различных секторов экономики. Теперь вложить средства в него могут и те клиенты, для которых удобны инвестиции в евро. Совершать сделки с «ВТБ - Фонд «Американский корпоративный долг» можно в мобильном приложении «ВТБ Мои Инвестиции» в несколько кликов», - отметил главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ, председатель совета директоров ВТБ Капитал Управление активами Владимир Потапов.

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