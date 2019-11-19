Руководитель Пушкинского заповедника о маршруте «Духовные истоки»: Дети будут стремиться вернуться в Псковскую область

17:10, 19 ноября 2019, ПАИ

«Главный итог поездок детей по маршруту «Духовные истоки» [реализуется в рамках нацпроекта «Культура» - ред.] - в том, что наши дети поняли, что литература и история, которую они увидели здесь, в Псковской области, в Пушкинском заповеднике - это часть их истории», - заявил директор Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» Георгий Василевич. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации с пресс-конференции, которая состоялась 19 ноября в пресс-центре газеты «Псковская правда».

«Мне кажется, нам удалось сделать так, что дети не просто открыли новые для себя места, а будут и дальше сюда стремиться, возвращаться, может быть, с семьями, уже со своими детьми», - добавил директор заповедника.

Георгий Василевич подчеркнул, что для удобства путешествующих областные власти прилагают усилия по обеспечению транспортной доступности региона.

В общей сложности Пушкинский заповедник по состоянию на 17 ноября посетили 480 тысяч человек, 147 тысяч 993 из которых - дети.

Руководитель бюро путешествий Светлана Баранова добавила, что в Год театра ребята из других регионов смогли побывать не только на экскурсиях по историческим местам, но и посетить псковский театр, где для них старались показывать классические спектакли, а также предоставляли возможность побывать в театральном закулисье.