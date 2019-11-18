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Великолучанин похитил гараж из сарая

42-летний безработный ранее судимый житель Великолукского района похитил из сарая в деревне Каменистик сборный металлический гараж. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Вор дал признательные показания. Выяснилось, что на арендованном автомобиле злоумышленник вывез находившийся в сарае разобранный металлический гараж и сдал его в пункт приёма металла. Возбуждено уголовное дело, ведётся расследование.

Также великолукские полицейские сумели раскрыть августовское преступление. Днем 16 августа 51-летняя приезжая из Москвы забыла в банкомате 10 тысяч рублей. Деньги похитил неизвестный. В этой краже подозревается безработный 19-летний житель Тверской области. Он дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело.

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