Определен подрядчик для продолжения ремонта в Павском доме-интернате

17:21, 19 ноября 2019, ПАИ

Определен подрядчик, который займётся ремонтом внутренних помещений в Павском доме-интернате для престарелых и инвалидов, расположенном в Порховском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Победителем аукциона стало ООО «Спецстрой плюс» из города Великие Луки. Подрядчик сделает косметический ремонт помещений приемно-карантинного отделения, которое находится на первом этаже здания. На проведение работ выделено порядка 740 тыс. рублей из регионального бюджета.

Директор социального учреждения Елена Жилкина рассказала, что первый этаж здания давно требовал ремонта, в течение нескольких лет работники интерната своими силами приводили помещения в порядок. «Интернат — это социальный объект, где постоянно находятся пожилые люди. Для них мы должны создавать максимально комфортные условия для проживания», — подчеркнула Елена Жилкина.

Капитальный ремонт Павского дома-интерната стартовал в 2018 году. Рабочие заменили крышу, отремонтировали помещения второго этажа. На эти цели из регионального бюджета и средств Пенсионного фонда РФ было потрачено 2,5 млн рублей. При проведении аукциона удалось сэкономить около 500 тыс. рублей, что позволило привести в порядок столовую. В 2019 году по итогам аукциона удалось сохранить более 50 тыс. рублей, их тоже направят на ремонт внутренних помещений учреждения.

Елена Жилкина заметила, что поэтапные ремонтные работы продолжатся. Сейчас идет подготовка проектно-сметной документации на ремонт тех помещений, которые требуется привести в порядок.

В Павском доме-интернате для престарелых и инвалидов находятся 47 пожилых людей. Двухэтажное здание специально адаптировано для представителей маломобильных групп.