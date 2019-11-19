Более тысячи детей из регионов России посетили Псковскую область в рамках проекта «Духовные истоки»

17:32, 19 ноября 2019, ПАИ

1 тысяча 100 детей из разных регионов России посетили Псковскую область в рамках маршрута «Духовные истоки» нацпроекта «Культура». Об этом сообщила директор бюро путешествий «Континент» Светлана Баранова на пресс-конференции 19 ноября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По её словам, география регионов очень обширная. В Псковскую область приезжали дети из Севастополя и Осетии, Хабаровского края и Челябинской области, других регионов. Она также отметила, что дети в рамках нацпроекта «Культура» посещают Псковскую область не первый год. В 2016 году в регион приехали 452 ребёнка, в 2018 году – 1 тысяча 352.

Что касается нынешнего года, то, по её словам, несмотря на то что уменьшилось количество детей, посетивших регион, произошёл качественный рост. Он выражен в том, что раньше поездки были двухдневными, а теперь стали четырёхдневными. «Четырехдневная программа стала аргументом, чтобы сюда приезжали дети из дальних регионов», - подчеркнула Светлана Баранова.

По мнению же директора государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» Георгия Василевича, при реализации проекта нужно стремиться к семидневной поездке. «Это оправдывает поездку детей из дальних регионов», - пояснил он.

Светлана Баранова также отметила, что региональные координаторы проекта были рады включению в него в этом году Пушкинских Гор и Псковского академического театра драмы. «Пушкинские Горы – удивительные места для детей. После посещения этих мест у детей возникает желание перечитать Пушкина, написать собственные стихотворения», - сказала она и поблагодарила директора «Михайловского» Георгия Василевича за поддержку проекта.

Директор бюро путешествий «Континент» подчеркнула, что маршрут «Духовные истоки» - проект, который объединил всех участников туристической инфраструктуры. «Благодаря этому дети смогли приехать, восхититься и насладиться красотой нашей природы, изучить историю, пообщаться с умными людьми», - отметила она.

«У нас одни из лучших экскурсоводов в России, и многим из них нет равных. Наш детский туристический продукт становится все лучше и лучше, и мы уверены, что он будет и дальше конкурентноспособным», - подчеркнула исполняющая обязанности председателя комитета по туризму Псковской области Ольга Качнова.