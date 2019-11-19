0
18:07
«В добрые руки»: Псковичи ищут хозяев подобранным на улицах котам и кошкам
17:45
Андрей Царёв номинирован на премию «Народное признание - 2019»
15:09
Обеспечение сирот жильем обсуждают в администрации Пскова (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
15:04
Реализацию нацпроектов в Псковской области поручил взять под особый контроль Михаил Ведерников
13:29
Михаил Ведерников: Нам удалось взять хороший старт по реализации нацпроектов
13:23
Несанкционированную парковку ликвидируют в ходе ремонта улицы Киселёва в Пскове
13:19
В Пскове простились с краеведом Михаилом Медниковым (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Еще новости
Общество

22% жителей России задерживаются на работе почти каждый день

В России около 22% граждан задерживаются на рабочих местах практически ежедневно, сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса сервиса по поиску работы Superjob.

20% респондентов заявили, что перерабатывает несколько дней в неделю. Ещё 21% – несколько раз в месяц. 13% задерживаются на работе несколько раз в год, и лишь 17% россиян никогда не остаются на работе сверхурочно.

Согласно результатам исследования, наиболее часто перерабатывают журналисты (39%), директора компаний и их помощники (37%), а также сотрудники с доходом от 80 тысяч рублей (31%). Реже всех задерживаются HR-менеджеры: среди них больше всего тех, кто никогда не задерживается на работе (28%). Об отсутствии переработок также заявили 23% переводчиков и 22% бухгалтеров.

О практически ежедневных переработках мужчины говорили чаще женщин: 25 и 19% соответственно. Причем если среди женщин на столь частые переработки чаще остаются незамужние и бездетные, то среди мужчин — женатые отцы семейств.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Андрей Царёв номинирован на премию «Народное признание - 2019»
19 ноября 2019
Андрей Царёв номинирован на премию «Народное признание - 2019»
Обеспечение сирот жильем обсуждают в администрации Пскова (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
19 ноября 2019
Обеспечение сирот жильем обсуждают в администрации Пскова (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
Реализацию нацпроектов в Псковской области поручил взять под особый контроль Михаил Ведерников
19 ноября 2019
Реализацию нацпроектов в Псковской области поручил взять под особый контроль Михаил Ведерников
Михаил Ведерников: Нам удалось взять хороший старт по реализации нацпроектов
19 ноября 2019
Михаил Ведерников: Нам удалось взять хороший старт по реализации нацпроектов
Несанкционированную парковку ликвидируют в ходе ремонта улицы Киселёва в Пскове
19 ноября 2019
Несанкционированную парковку ликвидируют в ходе ремонта улицы Киселёва в Пскове
В Пскове простились с краеведом Михаилом Медниковым (ФОТОРЕПОРТАЖ)
19 ноября 2019
В Пскове простились с краеведом Михаилом Медниковым (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Жители палкинской деревни выдвинули на «Народное признание» своего депутата Оксану Громову
19 ноября 2019
Жители палкинской деревни выдвинули на «Народное признание» своего депутата Оксану Громову
Посадочную платформу автовокзала и подъезд к железнодорожной станции отремонтируют в Новосокольниках
19 ноября 2019
Посадочную платформу автовокзала и подъезд к железнодорожной станции отремонтируют в Новосокольниках

Идет загрузка...