22% жителей России задерживаются на работе почти каждый день

19:20, 19 ноября 2019, ПАИ

В России около 22% граждан задерживаются на рабочих местах практически ежедневно, сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса сервиса по поиску работы Superjob.

20% респондентов заявили, что перерабатывает несколько дней в неделю. Ещё 21% – несколько раз в месяц. 13% задерживаются на работе несколько раз в год, и лишь 17% россиян никогда не остаются на работе сверхурочно.

Согласно результатам исследования, наиболее часто перерабатывают журналисты (39%), директора компаний и их помощники (37%), а также сотрудники с доходом от 80 тысяч рублей (31%). Реже всех задерживаются HR-менеджеры: среди них больше всего тех, кто никогда не задерживается на работе (28%). Об отсутствии переработок также заявили 23% переводчиков и 22% бухгалтеров.

О практически ежедневных переработках мужчины говорили чаще женщин: 25 и 19% соответственно. Причем если среди женщин на столь частые переработки чаще остаются незамужние и бездетные, то среди мужчин — женатые отцы семейств.