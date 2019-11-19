Опорный центр допобразования детей создадут в Пскове
В Пскове на базе детского центра «Надежда» будет создан муниципальный опорный центр дополнительного образования детей. Соответствующее постановление подписал сити-менеджер Пскова Александр Братчиков, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации города.
Центр будет создан в целях внедрения в Пскове целевой модели развития дополнительного образования детей в рамках регионального проекта «Успех каждого ребёнка».
Опорный центр должен будет создать условия для обеспечения в Пскове эффективной системы взаимодействия в сфере дополнительного образования детей в рамках реализации современных вариативных востребованных дополнительных общеразвивающих программ различной направленности, обеспечивающей достижение показателей развития системы дополнительного образования детей.