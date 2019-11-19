0
18:07
«В добрые руки»: Псковичи ищут хозяев подобранным на улицах котам и кошкам
17:45
Андрей Царёв номинирован на премию «Народное признание - 2019»
15:09
Обеспечение сирот жильем обсуждают в администрации Пскова (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
15:04
Реализацию нацпроектов в Псковской области поручил взять под особый контроль Михаил Ведерников
13:29
Михаил Ведерников: Нам удалось взять хороший старт по реализации нацпроектов
13:23
Несанкционированную парковку ликвидируют в ходе ремонта улицы Киселёва в Пскове
13:19
В Пскове простились с краеведом Михаилом Медниковым (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Еще новости
Общество

Опорный центр допобразования детей создадут в Пскове

В Пскове на базе детского центра «Надежда» будет создан муниципальный опорный центр дополнительного образования детей. Соответствующее постановление подписал сити-менеджер Пскова Александр Братчиков, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации города.

Центр будет создан в целях внедрения в Пскове целевой модели развития дополнительного образования детей в рамках регионального проекта «Успех каждого ребёнка». 

Опорный центр должен будет создать условия для обеспечения в Пскове эффективной системы взаимодействия в сфере дополнительного образования детей в рамках реализации современных вариативных востребованных дополнительных общеразвивающих программ различной направленности, обеспечивающей достижение показателей развития системы дополнительного образования детей. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Андрей Царёв номинирован на премию «Народное признание - 2019»
19 ноября 2019
Андрей Царёв номинирован на премию «Народное признание - 2019»
Обеспечение сирот жильем обсуждают в администрации Пскова (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
19 ноября 2019
Обеспечение сирот жильем обсуждают в администрации Пскова (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
Реализацию нацпроектов в Псковской области поручил взять под особый контроль Михаил Ведерников
19 ноября 2019
Реализацию нацпроектов в Псковской области поручил взять под особый контроль Михаил Ведерников
Михаил Ведерников: Нам удалось взять хороший старт по реализации нацпроектов
19 ноября 2019
Михаил Ведерников: Нам удалось взять хороший старт по реализации нацпроектов
Несанкционированную парковку ликвидируют в ходе ремонта улицы Киселёва в Пскове
19 ноября 2019
Несанкционированную парковку ликвидируют в ходе ремонта улицы Киселёва в Пскове
В Пскове простились с краеведом Михаилом Медниковым (ФОТОРЕПОРТАЖ)
19 ноября 2019
В Пскове простились с краеведом Михаилом Медниковым (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Жители палкинской деревни выдвинули на «Народное признание» своего депутата Оксану Громову
19 ноября 2019
Жители палкинской деревни выдвинули на «Народное признание» своего депутата Оксану Громову
Посадочную платформу автовокзала и подъезд к железнодорожной станции отремонтируют в Новосокольниках
19 ноября 2019
Посадочную платформу автовокзала и подъезд к железнодорожной станции отремонтируют в Новосокольниках

Идет загрузка...