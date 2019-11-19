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Общество

Псковская область рассмотрит варианты участия в строительных проектах с использованием информационных моделей

Фото предоставил Медиахолдинг «ФедералПресс»

Псковская область рассмотрит все возможные варианты участия в пилотных строительных проектах с обязательным использованием информационных моделей, которые в ближайшее время запустятся в некоторых регионах России.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, об этом заявил руководитель регионального комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов на первом международном форуме «Цифровая трансформация строительной отрасли для устойчивого развития», который прошел в Санкт-Петербурге.

Фото предоставил Медиахолдинг «ФедералПресс»

В рамках форума федеральные и региональные власти обсудили с мировыми экспертами и представителями бизнес-сообщества внедрение системы управления жизненным циклом объектов капитального строительства с использованием технологий информационного моделирования (BIM-технологий).

«За BIM-технологиями в строительстве – будущее. Ведь технологии информационного моделирования помогают грамотно спланировать и спрогнозировать все риски будущих проектов и рассчитать их эффективность», - отметил Сергей Грахов.

Также участники мероприятия обсудили вопросы совершенствования законодательства и технического регулирования в условиях цифровой трансформации строительной отрасли, проанализировали мировые практики создания и внедрения классификаторов строительной информации и эффективного программного обеспечения.

Сегодня BIM-технологий внедряются в России на всех этапах капитального строительства: вносятся изменения в действующее законодательство, формируются нормативно-технические основы применения новых технологий. Помимо этого, в стране создается единая государственная отраслевая цифровая платформа обеспечения перехода к управлению данными в единой информационной среде.

Фото предоставил Медиахолдинг «ФедералПресс»

Организаторами мероприятия выступили министерство строительства России и федеральный центр нормирования стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве. В обсуждении вопросов цифровой трансформации кроме специалистов федеральных министерств и ведомств, органов районной власти и экспертов поучаствовали представители 20 стран мира. 

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