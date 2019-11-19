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Общество

Требования для работ на памятниках культуры предложили смягчить в России

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, который уменьшает избыточные требования разрешительных документов при проведении работ по сохранению объектов культурного наследия, пишет «Парламентская газета».

Согласно документу, предполагается, что государственная историко-культурная экспертиза будет проводиться только в отношении работ по реставрации объекта культурного наследия и приспособлению для современного использования. Для проведения работ по консервации, ремонту и противоаварийным работам необходимо будет получить только разрешение уполномоченного органа охраны объектов культурного наследия.

Законопроектом также вводится разрешение на проведение в границах территории объекта культурного наследия работ по благоустройству, установке инженерных сооружений, оборудования, предназначенных для обслуживания объектов культурного наследия. Кроме того, можно будет вести строительство подземных линейных объектов, подземных сетей инженерно-технического обеспечения, заниматься освоением подземного пространства.

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