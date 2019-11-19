19 медалей привезли великолучане с турнира по тайскому боксу
Великолукские спортсмены завоевали 19 медалей на открытом турнире по тайскому боксу в Твери. Об этом сообщает портал «Псковский спорт».
Так, золотые медали выиграли 12 великолукских спортсменов: Тимофей Лобанов, Матвей Григорьев, Михаил Капустин, Виктор Симонов, Игорь Тихомиров, Владислав Соколов, Анастасия Салтанова, Агамир Гасанов, Тимур Шабанов, Варвара Кирьякова, Владислав Прошенков и Александр Шаненков.
«Серебро» завоевали шесть великолучан: Матвей Тимошенко, Даниил Николаев, Артём Светлаков, Артём Веселов, Егор Балунов и Сергей Гажевский. А великолучанин Артемий Баев привёз с соревнований из Твери бронзовую медаль.
Выступали ребята на соревнованиях под руководством главного тренера по тайскому боксу в Псковской области Алексея Близнёва.