Более трёх тысяч жителей Псковской области заболели ОРВИ на прошлой неделе

22:01, 19 ноября 2019, ПАИ

С 11 по 17 ноября в Псковской области зарегистрированы 3 тысячи 54 случая заболевания ОРВИ, в Пскове – 1 тысяча 453. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону, заболеваемость по области выросла по сравнению с предыдущей неделей на 10,8%, в Пскове – на 15,1%.

За рассматриваемый период госпитализированы 74 человека, что на 6% больше по сравнению с предыдущей неделей.

За неделю обследованы 10 больных с признаками ОРВИ: у пятерых диагностированы вирусы негриппозной этиологии, у троих – вирус парагриппа, у одного – аденовирус, у одного – бокавирус.

В связи с заболеваемостью ОРВИ в Псковской области не проводилось закрытие образовательных учреждений, подчеркнули в региональном управлении.